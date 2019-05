Okoli 30 odstotkov nosečnic uživa alkohol, depresivna in anksiozna okoli petina

Kot opozarja, klinična psihologinja Ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Vislava Velikonja Globevnik, je po raziskavah v Sloveniji depresivna in anksiozna okoli petina nosečnic, okoli 30 odstotkov žensk v nosečnosti uživa alkohol, štiri odstotke žensk je v času nosečnosti žrtev nasilja, nekaj nosečnic pa je odvisnih od prepovedanih drog.

Povečano tveganje za slabe izide nosečnosti

Ta stanja se pogosto prepletajo in skupno predstavljajo okoli 15 odstotkov vseh nosečnic v Sloveniji, ki izpolnjujejo klinične kriterije za vsaj eno od naštetih motenj, ki bi morale biti ustrezno obravnavane. Te motnje se obenem prenašajo iz roda v rod, je opozorila Velikonja Globevnikova. Pri teh nosečnicah je povečano tveganje za slabe izide nosečnosti, kot so prezgodnji porod, zastoj plodove rasti, smrt ploda ali novorojenčka in celo smrt nosečnice ali matere.

Odkrivanje mater in nosečnic, ki doživljajo nasilje, so depresivne in anksiozne ali jemljejo prepovedane snovi, je še vedno velik izziv, saj se na videz ne razlikujejo od ostalih, svoje stiske in težave skrivajo ter o njih pogosto niso pripravljene spregovoriti. Strokovnjaki zato v želji izboljšanja obporodnega varstva in izboljšanja psihičnega zdravja nosečnic uvajajo sodoben multimodalen način presejanja.