'Okoli 330 hiš je na takšnih mestih, kjer ne bodo mogle več stati'

Država in občine bodo za okoli 330 prizadetih hiš morale poiskati nadomestitvene lokacije, je ob predstavitvi predloga zakona o obnovi po ujmi povedal državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Jože Novak. Dejal je, da so hiše postavljene na takšnih lokacijah, kjer ne bodo mogle več stati, ter ob tem zagotovil, da bo ponujena najmanj enakovredna rešitev. Napovedal je pripravo posebnega programa za obnovo vodotokov, treba pa bo prevetriti tudi obstoječe prostorske načrte.

Državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Jože Novak je ob predstavitvi predloga zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev po ujmi, ki ga je potrdila vlada, podrobneje predstavil postopke glede nadomestnih in nadomestitvenih gradenj ter urejanja prostora in vodotokov. Dejal je, da je okoli 330 prizadetih hiš na takšnih mestih, kjer ne bodo mogle več stati. "Zanje bomo morali poiskati nadomestitvene lokacije drugje," je dejal. 80 hiš pa je medtem poškodovanih do takšne mere, da jih bodo bodisi z nadomestno gradnjo zgradili v bližnji okolici ali pa jih bodo z rekonstrukcijo obnovili na istem mestu. Skupno je bilo sicer v ujmi na različne načine prizadetih okoli 6000 objektov.

Rekonstrukcije, ki so se začele, se nadaljujejo, ne da bi bilo treba vlagati vloge na novo, je kot bistveno izpostavil Novak. Nadalje je povedal, da se glede na zakonski predlog avtomatično določa, da se gradbena dovoljenja, ki so bila izdana v času pred ujmo, podaljšujejo, skupaj na pet let, s čimer stopajo nasproti investitorjem, ki v tem času zaradi razmer niso mogli graditi. 'Najmanj enakovredne, morda boljše rešitve' Državna tehnična pisarna bo po Novakovih besedah v veliki meri pomagala vsem investitorjem in poskrbela za nadomestne rešitve. "Poiskala bo nadomestne rešitve, ki bodo najmanj enakovredne, morda boljše," je dejal. Pričakovati je različne odzive na to, so pa nekateri lastniki ogroženih objektov skupaj s sodelavci tehničnih pisarn že začeli iskati rešitve. "Če bo kdo želel iti v nek objekt, ki je že zgrajen, se ga bo odkupilo in posameznike preselilo v objekte, ki že stojijo kjer koli v občini ali v bližini. Druga možnost je, da bo kdo zahteval sredstva in dobil plačano ter ne bo želel več graditi. Tudi takšne situacije so," je dodal. Za primere, kjer bo treba najti prostor za novo hišo, je napovedal, da bo država zgradila novo hišo na stavbnem zemljišču. Usmeritev v zakonskem predlogu je, da bi takšna gradnja potekala na poselitvenih območjih, ki že obstajajo v občinskih prostorskih načrtih.