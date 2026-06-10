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Slovenija

Okoli 50 plazov, uničeni mostovi, narasel potok odnašal vse pred seboj

Žetale, 10. 06. 2026 10.33 pred 38 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Ne.M. Ti.Š. +1
Škoda po neurju v občini Žetale

Nočno neurje je najbolj prizadelo občino Žetale, sprožilo je okoli 50 zemeljskih plazov, poškodovana sta dva državna in en občinski most ter posamezni odseki cest. Škoda je tudi na zasebnih objektih. V zelo kratkem času naj bi padlo kar 117 litrov dežja na kvadratni meter.

Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je najbolj prizadelo občino Žetale in po besedah župana Matjaža Kopšeta povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Kot je povedal, se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, po prvih podatkih pa sta poškodovana dva državna in en občinski most ter posamezni odseki cest.

Kopše je še povedal, da so bili poplavljeni tudi nekateri stanovanjski in gospodarski objekti. "Pristojne službe, civilna zaščita, gasilska društva, vzdrževalci cest in občinska uprava so že na terenu in izvajajo prve nujne ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi ter vzpostavitev prevoznosti prometnih povezav," je še dodal žetalski župan.

Na občini ob tem občane pozivajo k previdnosti, zlasti na območjih plazov, poškodovanih cest in vodotokov, pa tudi, da upoštevajo morebitne zapore cest ter navodila pristojnih služb. Ker bodo začeli zbiranje podatkov o nastali škodi, občane tudi prosijo, da škodo na objektih, zemljiščih in drugi lastnini fotografirajo pred začetkom sanacije ter jo sporočijo občinski upravi.

"V tem trenutku je naša prednostna naloga zagotoviti varnost ljudi, pregledati stanje na terenu in vzpostaviti pogoje za čim hitrejšo sanacijo posledic neurja," je dejal Kopše. Po njegovih navedbah bodo o vseh nadaljnjih ukrepih in ugotovitvah občane redno obveščali. Že dopoldne bodo opravili krizni sestanek z gasilci, civilno zaščito ter vzdrževalci občinskih in državnih cest.

Po podatkih župana so nočni nalivi najbolj prizadeli prav njihovo občino, v kratkem času naj bi padlo kar 117 litrov dežja na kvadratni meter. Poškodovalo je tudi športno igrišče pri osnovni šoli, kjer so lani namestili površino iz umetne mase. "Škoda gre verjetno v milijone evrov in občina sama tega ne bo zmogla sanirati," je še dodal Kopše.

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Veliko škode je nastalo tudi na zasebnih objektih, v Čermožišah naj bi bila po doslej zbranih podatkih zaradi plazu ogrožena hiša.

O meteorni vodi, ki je ponoči zalila klet stanovanjskega objekta, poročajo tudi iz Kozmincev v sosednji občini Podlehnik ter iz Gorišnice.

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KOMENTARJI5

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zavetnik
10. 06. 2026 11.25
A ni bil minister Vrtovec ponoči tam da bi preprečil to katastrofo in zaustavil to vodo ker je krščanski demokrat bi lahko dal zvoniti in moliti
Odgovori
+0
2 2
Peter Jurcek
10. 06. 2026 11.34
On ima sedaj več dela z nočno propagando. Je celo kopico statistov najel.
Odgovori
0 0
Čombe
10. 06. 2026 11.15
150 vreč cementa nekaj kubikov peska, par močnih ljudi imajo takle most urejen v dveh dnevih ;) ko bodo prišli specijalci pa tak most stane 750.000e
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+5
5 0
a res1
10. 06. 2026 11.13
Za tista most, ki ga manjka čez celo , bodo rabili sigurno mesec ali več.
Odgovori
+4
4 0
Svetec 2021
10. 06. 2026 11.06
Evo sedaj pa se lahko nova vlada izkaže ...
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+3
5 2
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