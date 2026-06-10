Okoli 50 plazov, uničeni mostovi, narasel potok odnašal vse pred seboj

Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je najbolj prizadelo občino Žetale in po besedah župana Matjaža Kopšeta povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Kot je povedal, se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, po prvih podatkih pa sta poškodovana dva državna in en občinski most ter posamezni odseki cest.

Kopše je še povedal, da so bili poplavljeni tudi nekateri stanovanjski in gospodarski objekti. "Pristojne službe, civilna zaščita, gasilska društva, vzdrževalci cest in občinska uprava so že na terenu in izvajajo prve nujne ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi ter vzpostavitev prevoznosti prometnih povezav," je še dodal žetalski župan.

Na občini ob tem občane pozivajo k previdnosti, zlasti na območjih plazov, poškodovanih cest in vodotokov, pa tudi, da upoštevajo morebitne zapore cest ter navodila pristojnih služb. Ker bodo začeli zbiranje podatkov o nastali škodi, občane tudi prosijo, da škodo na objektih, zemljiščih in drugi lastnini fotografirajo pred začetkom sanacije ter jo sporočijo občinski upravi.