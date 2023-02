Okoli 600 študentov in dijakov še kar čaka Zoisove štipendije

Ker marsikateremu dijaku in študentu štipendija pomaga tudi preživeti mesec, se številni sprašujejo, zakaj se to dogaja in zakaj vloge niso rešene še pred začetkom šolskega oziroma študijskega leta.

Na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS so pojasnili, da so pri odločanju za dodelitev štipendije vlagatelji razvrščeni v tri skupine, in sicer vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v osnovni šoli (OŠ), vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v srednji šoli (SŠ) ter vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju (VŠ).

In kaj so razlogi za zamude? Največkrat gre za nepopolne vloge, ki jih na sklad naslovijo vlagatelji. Če vlagatelj namreč vloži nepopolno vlogo, ga mora sklad pozvati k dopolnitvi vloge, pri tem pa določi tudi rok za dopolnitev. "O vlogah za dodelitev Zoisove štipendije lahko sklad prične odločati šele, ko prejme vse popolne vloge iz posamezne skupine vlagateljev, saj je potrebno vlagatelje v posamezni skupini rangirati in na ta način izbrati upravičence. Z rangiranjem in torej odločanjem pa lahko sklad prične šele po prejemu vseh popolnih vlog in tako s prejemom zadnje popolne vloge začne teči 60-dnevni zakonski rok," so pojasnili na skladu.