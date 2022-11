Okoli 60.000 gospodinjstev ostalo brez elektrike

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da je ob 10.31 na večjem območju Dolenjske in Bele krajine prišlo do izpada električne energije . Brez elektrike je ostalo okoli 60.000 gospodinjstev. Iz Elektro Ljubljana so sporočili, da so gospodinjstva že priključena nazaj na električno energijo, do izpada pa naj bi prišlo na razdelilni postaji Hudo, ki je v lasti Elesa. Tam so pojasnili, da se je na razdelilni postaji Hudo zgodila delovna nesreča, zaradi česar so bila prizadeta območja občine Krško, Škocjan, Šmarješke Toplice in Novo mesto. Tehnične težave so uspešno rešili ob 11.05, analiza dogodka pa še poteka.

Da se je na eni izmed razdelilnih postaj na območju zgodila delovna nesreča, so nam potrdili tudi na novomeški policijski postaji. V nesreči se je ena oseba huje poškodovala in so jo odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo, so dodali.