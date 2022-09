Okolica Ljubljane: pristna narava, lokalna hrana in čudoviti razgledi

Ljubljana ima šarm manjše prestolnice in samozavest velikih evropskih velemest. A če se odpravimo le streljaj iz mesta, vstopimo v čudovit okoliški svet. Zbiljsko jezero, park Polhograjske graščine, restavracija z Michelinovo zvezdico Grič, Vodomčev gaj in Županova jama je le nekaj okoliških krajev, kjer se lahko naužijete narave, poskusite lokalne specialitete, spoznavate podzemlje in uživate v razgledih z okoliških hribov.