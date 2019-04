'Država bolj ščiti onesnaževalce okolja kot ljudi'

Po protestih zaradi požarov v lenarški sortirnici odpadkov in shodu v Ceršaku, kjer je kompostarna že gorela, se znova postavlja vprašanje okoljevarstvenih dovoljenj. Ali država res bolj ščiti onesnaževalce kot prebivalce? Je v Sloveniji največja ekološka bomba okoljska zakonodaja? Minister napoveduje, da bomo novo zakonodajo dobili že prihodnje leto.

V Ceršaku že skoraj 20 let nasprotujejo tamkajšnji kompostarni, a jih nihče ne sliši. "Vseskozi trdimo, da so pristojni organi izdali okoljevarstveno dovoljenje na osnovi nepravilnih in nezakonitih odločitev. Dejstvo je tudi, da očitno država bolj ščiti onesnaževalce okolja kot pa nas ljudi. Okoljevarstveno dovoljenje je v osnovi bilo izdano za sanacijo nelegalnega odlagališča odpadkov s kompostiranjem. V 15 letih niti Arso, ki je to dovoljenje izdal, niti nihče drug ni preveril, ali dejansko izvaja okoljevarstveno dovoljenje v skladu s tem namenom," je v oddaji 24UR ZVEČER dejala Marija Janžek iz Civilne iniciative proti kompostarni Ceršak. Kot pravi, pričakujejo, da bo minister sprožil postopek, da se preveri okoljevarstveno dovoljenje in vsi pogoji, ki jih podjetje mora izpolnjevat. "Dosedanja kaznovalna politika definitivno ni učinkovita. Kompostarna vedno znova krši ene in iste predpise, uredbe, ukrepe in se nič ne spremeni," je dejala Janžkova. Tudi v Lenartu občani nimajo nobenega vpliva na dogajanje v sortirnici odpadkov. Tamkajšnji občinski svet je na včerajšnji seji sprejel sklepe, v katerih zahtevajo sanacijo pogorišča, da se ponovno odpre okoljevarstveno dovoljenje. "In da se prouči, ali je na območju tega obrata dovoljeno procesirati takšne količine odpadkov, kot se tukaj procesirajo in kako je poskrbljeno za varnost pred požarom,"pravi Janez Kramberger, župan Lenarta.

Prebivalci Ceršaka že vrsto let opozarjajo na težave zaradi kompostarne. FOTO: Kanal A

Na občini so prepričani, da se v sortirnici odpadkov ne držijo okoljevarstvenega dovoljenja, ki jim je bilo izdano že tretjič zapovrstjo. "Zahtevamo pa tudi, da se spremeni zakonodaja, v kateri bo lokalna skupnost stranka v postopku za tovrstne dokumente. Namreč, mi smo po zakonu o lokalni samoupravi odgovorni za zdravo okolje na področju občine in tudi za požarno varnost. Z vsemi temi sklepi bomo seznanili ministrstvo in tudi predsednika vlade," je dejal Kramberger. Minister za okolje in prostor Simon Zajc je dejal, da se želi z vsemi pogovarjati. "To je edini pravi način, da pridemo do rešitev. Mislim, da sem prvi minister, ki je sploh sprejel civilno iniciativo iz Ceršaka. Na tem sestanku so želeli, da pridem kompostarno tudi pogledat in da potem ukrepamo dalje. Jaz sem se strinjal, tako da smo dogovorjeni, da se organizira ta obisk. Potem bomo šli pa naprej. Enako sem storil tudi z Lenartom. Takoj, ko sem izvedel za požar, sem poklical gospoda župana, ker sem želel vedet, kaj se točno na terenu dogaja, potem smo organizirali obisk," je dejal minister. Nova zakonodaja bo zaostrila pravila in zahteve pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj Na okoljskem ministrstvu pripravljajo novo zakonodajo na področju odpadkov in minister obljublja, da bodo v okviru te določili tudi nova, strožja pravila oziroma zahteve glede požarne varnosti ter odprli vsa okoljevarstvena dovoljenja za podobne objekte. "Dokler podjetja ne bodo tem merilom zadostovala, ne bodo dobila okoljevarstvenega dovoljenja in tudi ne bodo mogla obratovati," je dejal Zajc. Na vprašanje, kaj meni o zahtevi župana, da tudi občina postane stranka v postopku in opozorilu glede absurda, da mora občina kriti vse stroške gašenja požara, nima pa nobenega vpliva na to, kaj se dogaja v tistem obratu je minister odgovoril: "Občina v tem postopku sodeluje na način, da daje mnenja. Tudi k temu okoljevarstvenemu dovoljenju je občina dala pozitivno mnenje." Toda župan Lenarta pravi, da trditev, da občina poda mnenje, ne drži. "Nas niso nikoli nič vprašali. Mi smo se celo pritoževali do upravnega sodišča in je upravno sodišče odločilo, da nismo stranka v postopku." Da je skrajni čas, da spremenimo okoljsko zakonodajo, je prepričan tudi Uroš Macerl iz Eko kroga. Pravi, da je največja ekološka bomba pri nas prav okoljska zakonodaja. "Okoljska zakonodaja se že nekaj let spreminja, spreminja pa se žal pod pritiskom zakonodaje in gre vedno bolj v smeri, da se civilna družba iztiska iz vseh postopkov ven." Kot glavnega krivca za takšno stanje pa Macerl krivi politiko. "Žal, po tem kar doživljamo zadnjih 10 let, kar počnejo vlade, ne samo okoljski ministri – gre za problem vizije vlade – se enostavno žal postavlja gospodarstvo nad zdravje ljudi in nad okolje, kar je popolnoma zgrešeno."

Okoljevarstveniki opozarjajo na nesmisel, da pri nas potencialni onesnaževalec sam izbere podjetje, ki meri njegove izpuste v okolje. FOTO: iStock