Okoljevarstveniki bi glifosat v Sloveniji popolnoma prepovedali

Predlog zakona so ob sodelovanju domačih in mednarodnih strokovnjakov ter neodvisne znanosti pripravili gibanje Zdrava družba, Anton Komat in mednarodno društvo za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green. "Cilj predloga zakona je ukinitev ene pomembnih okoljskih groženj v Sloveniji s trajno prepovedjo proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Kot so dodali, je bilo že mnogokrat povedano oz. napisano, da je glifosat sporna kemikalija, ki ogroža zdravje ljudi in narave. S prepovedjo uporabe glifosata bodo obvarovana življenja vseh: od tistih, ki prihajajo v stik s to nevarno kemikalijo, do vseh neposredno ogroženih prek kontaminirane vode in hrane. "Ali lahko nekdo odgovoren temu sploh še nasprotuje?" so se vprašali.