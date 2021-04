Sporna novela Zakona o vodah: zbrali dovolj začetnih podpisov za referendum, a potrebujejo jih še več

Ker peticija s 40.000 podpisi ni bila dovolj, da bi poslanci v hramu demokracije pri sprejemanju za mnoge spornega zakona o vodah stopili korak nazaj, okoljevarstveniki zdaj delajo korak naprej. Ciljajo na referendum. "Podpisi se še štejejo, ogromno jih bo še prišlo jutri, ampak mi jih imamo že zdaj dovolj, jutri dopoldan pa bo to oddano," pravi Uroš Macerl i z Eko kroga.

A strokovnjaki opozarjajo, da bi to lahko ogrozilo vir pitne vode. "Priobalna območja imajo svojo funkcijo in filtrirajo vodo iz površinskih voda. Na priobalnih območjih se napajajo podzemne vode in od tam se črpa pitna voda,"razloži Miha Stegeliz iniciative Danes.

Zato upajo na podporo ljudi, saj morajo po začetnih 2500 podpisih za razpis referenduma zbrati še dodatnih 40.000."Do narave imamo nek mačehovski odnos, ne znamo je varovati. To ne pelje nikamor," pravijo naključni mimoidoči. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak pa vse očitke zanika. "Da se lahko gradi, mora biti skladno s prostorskimi akti. Sicer se ne sme,"pove.