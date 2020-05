Okoljevarstveniki se ne bodo vdali. Zeleni Slovenije napovedujejo ustavno pritožbo

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je v torek potrdil vladni predlog novele zakona o ohranjanju narave, ob tem pa – kljub opozorilom pravnikov DZ – tudi amandma poslancev SNS, ki zaostruje pogoje sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih. Greenpeace Slovenija sporoča, da ne bodo odnehali z bojem, v stranki Zeleni Slovenije pa napovedujejo pritožbo na ustavno sodišče.

V okoljskih nevladnih organizacijah so kritični do torkove potrditve omejevanja njihovega delovanja na odboru DZ za infrastrukturo, okolje in prostor. Prepričani so, da gre za odpiranje vrat nepremišljenim in nezakonitim posegom v okolje in naravo. Odločeni so, da bodo še naprej predstavljali glas okolja in narave.

Zeleni Slovenije napovedali ustavno pritožbo "Včeraj se je v parlamentu na odboru za okolje zgodil nov napad na okolje in zeleno Slovenijo. Zeleni Slovenije smo bili že večkrat kritični do ravnanj te vlade, včerajšnje dogajanje pa je zagotovo izbilo sodu dno," sporočilo za javnost začenjajo Zeleni Slovenije. Kot opozarjajo v stranki, so poslanci koalicije in SNS včeraj sprejeli novelo zakona o ohranjanju narave in to kljub opozorilom zakonodajno-pravne službe DZ, ki je člane odbora opozorila, da je prvotni amandma na zakon v nasprotju z ustavo, in to kljub dopolnilom drugega amandmaja: "Omejevanje delovanja NVO namreč vpliva na ustavno varovano pravico do zbiranja in združevanja iz 42. člena ustave. Niti ni mogoče spregledati 73. člena ustave, ki kot temeljno vrednoto slovenske pravne demokratične države varuje naravno dediščino." Zdaj je na vrsti odločilno glasovanje, ki bo potekalo na majski seji parlamenta, ki se začne 25. maja."Zeleni Slovenije bomo do takrat pripravili pritožbo, ki jo bomo vložili na ustavno sodišče, prav tako pa smo prepričani, da je nezadovoljstvo nad ukrepi na vseh področjih takšno, da bi bilo možno zbrati 40.000 podpisov za zavrnitveni referendum, a tukaj je spet problem, ker so si taisti posamezniki pred leti omejili pravico do referendumov,"še sporočajo.

Protest okoljevarstvenikov pred parlamentom ni 'streznil' poslank in poslancev. FOTO: Bobo

Greenpeace: Čaka nas še dolg boj, da preprečimo napad na varstvo narave "Več tisoč pozivov, ki so jih poslali ljudje poslancem, neprestani apeli organizacij z dolgo tradicijo varovanja narave in okoljskih bojev, opozorila pravno-zakonodajne službe državnega zbora … preslišani! Včeraj so poslanci in poslanke z 12 glasovi za in 7 proti potrdili spremembe zakona o ohranjanju narave, ki omejuje možnosti okoljskih organizacij pri sodelovanju v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in drugih upravnih/sodnih postopkih. Omejevanje varstva narave so podprli poslanci SDS, SNS, SMC, DeSUS in NSI," so v odzivu zapisali v organizaciji Greenpeace Slovenija in dodali: "Potrjuje se, da je vladna vizija 'razvoja' brisanje okoljskih standardov, izključevanje javnosti iz odločitev o pomembnih posegih v naravo ter obravnavanje zemlje, gozdov in rek kot potrošnega materiala, ne pa osnovnih gradnikov življenja." Gantar: Poteptali 20 let prizadevanj za transparentno okoljsko politiko Po glasovanju se je na Twitterju odzval tudi politik in nekdanji predsednik DZ Pavel Gantar. Objavil je svojo fotografijo iz Aarhusa, ki je bila posneta 25. junija 1998 in zapis:"V imenu Republike Slovenije podpisujem Aarhuško konvencijo–mednarodno ustavo o sodelovanju javnosti pri okoljevarstvenih vprašanjih. Danes sta koalicija in koalicijski sluga SNS poteptala 20 let prizadevanj za transparentno okoljsko politiko."

