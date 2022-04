Okoljska inšpekcija zaradi bele snovi na njivah izdala sedem odločb, tudi Steklarni Rogaška

Ureditvene odločbe so bile izdane šestim inšpekcijskim zavezancem. Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti je bila odločba izdana tudi Steklarni Rogaška, so v današnjem sporočilu navedli na inšpektoratu. Kot so pojasnili, odločbe še niso bile vročene.

Marca so namreč v javnost prišle informacije, da so nekatera polja in travnike v okolici Slovenj Gradca kmetje prekrili z nenavadno belo snovjo. Analize so pokazale, da gre za industrijsko sadro, ki je stranski proizvod iz Steklarne Rogaška in tudi do 33-krat presega dovoljene vrednosti svinca.

Inšpektorat za okolje in prostor je glede tega uvedel več inšpekcijskih postopkov. Kot so sporočili prejšnji teden, je v nadzor trenutno vključenih 23 kmetij na območju Koroške s skupaj 60 hektarji kmetijskih zemljišč, na katerih naj bi uporabili okoli 510 ton omenjene bele snovi.