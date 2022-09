Okoljska raziskava: segrevanje atmosfere in nastanek hurikanov

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Babica na smrtni postelji. Babica se je na smrtni postelji pogovarjala z vnukinjo:

"Stara sem in lahko vsako minuto umrem in zato bi rada, da ti podeduješ mojo farmo, na kateri je vila, traktor, kmečka hiša, nekaj glav živine in 22,389,420.00 dolarjev.....za vse to sem zelo garala." "Wow", vzklikne vnukinja. "Hvala babi, saj sploh nisem vedela, da imaš farmo in vse to bogastvo. Kje pa je?" Babica pogleda vnukinjo in reče:"Na Facebooku!"