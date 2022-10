Okoljski inšpektorat potrdil onesnaženje Rižane med gradnjo drugega tira

Inšpektorat za okolje in prostor je v zvezi z aprilskim onesnaženjem Rižane, do katerega je prišlo med vrtanjem dekanskega predora drugega tira, ugotovil nepravilnost glede odvajanja odpadne vode. Družbi 2TDK je bila zato izdana ureditvena odločba za odpravo nepravilnosti.

Po navedbah organizacije Alpe Adria Green (AAG) so inšpektorji v postopku nadzora ugotovili nepravilnost glede odvajanja vode z območja gradbišča izhodnega tunela T8 v smeri Kopra. "Zavezanec je nepravilnost v roku odpravil ter v ta namen namestil objekt za zajemanje in čiščenje odpadne vode, ki nastaja na celotnem območju gradbišča. Ker so odrejeno obveznost v določenem roku izpolnili, ni bilo formalnih razlogov za nadaljevanje postopka in uvedbo izvršilnega postopka. Postopek se je tako zaključil," izhaja iz ugotovitev inšpektorata, ki so jih pred dnevi prejeli v AAG.

Do onesnaženja in pogina rib je prišlo sredi aprila. V AAG so dogodek prijavili inšpektoratu za okolje in prostor, na teren pa poslali tudi svojo "eko patruljo", ki je ugotovila, da so delavci med vrtanjem dekanskega predora železniške proge med Divačo in Koprom naleteli na vodno žilo. Vodo, pomešano s snovjo za hlajenje svedrov, cementom in laporjem, so preusmerili iz predora v sistem vodnih kanalov in mlinščic, ki so neposredno povezani z reko Rižano, pri čemer je poginilo več štrkavcev.

Sredi aprila je prišlo do onesnaženja Rižane. FOTO: POP TV