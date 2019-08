Zajc razrešil glavno inšpektorico, na njeno mesto predlaga strankarskega kolega

Potem ko je na vrhu Arsa pristala Lilijana Kozlovič, nekdanja generalna sekretarka vlade Mira Cerarja, bo zdaj na vrhu okoljskega inšpektorata pristal še njen strankarski kolega Dragan Matić. Pristojni minister je popoldne potrdil: "Matić je moja prva izbira". Simon Zajc je o Matiću dejal: "Biljeinšpektor, tako da te izkušnje ima, jaz ga ocenjujem kot primernega, seveda pa se bo moral s svojim delom izkazati."

Matić izkušenj s področja okolja praktično nima. Pred politično kariero je bil direktor Arhivov, dva mandata, nato poslanec, član izvršnega odbora SMC in predsednik strankarskega sveta. Je doktor zgodovinskih znanosti in kot so zapisali v njegovi predstavitvi na spletni strani SMC, pravi, da so funkcije precenjene.