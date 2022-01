'Če sem jaz 'enfant terrible' slovenskega filma, je Pučnik 'enfant terrible' slovenske politike'

Zanj brez dvoma velja, da je brez dlake na jeziku. Je prvi slovenski režiser, ki je snemal film v Hollywoodu. Njegove filme gleda na desetine milijonov ljudi po vsem svetu. Sin megazvezdnika Willa Smitha, Jaden, ki je igral v njegovem filmu, pravi: "Nihče ga ne mara, a vsi ga imajo najraje." Njegov film Pisma sv. Nikolaju, ki si ga je ogledalo več kot 12 milijonov ljudi, je na Poljskem to, kar je pri nas 50 let star Silvestrski poljub Alfija Nipiča. Brez njega pri nas ni novega leta, na Poljskem pa ne božiča. Kadar koli pride v Slovenijo, se zgodi nek škandal. Nazadnje je s filmom Cepimo se razbesnel anticepilce. S svojo priredbo Zdravljice ob 30-letnici samostojne Slovenije, pa dal Slovencem misliti. Vse to in še več je Mitja Okorn, ki pravi: "Nehajmo biti skrajni desničarji, fašisti, komunisti. Dajmo biti ponosni Slovenci. Spoštujmo drugače misleče."

Režiser Mitja Okorn v oddaji Ena na ena najprej pove, da ni režiser slovenske desnice, pa čeprav večino projektov z državo naredi v času desnih vlad. Kot pravi, je tudi v času levih vlad prosil, da bi naredili kaj skupaj, a se to nikoli ni zgodilo. Za to se je pozneje Okorn tudi zahvalil, med drugim nekdanji kulturni ministrici Majdi Širca, ker je prav oziroma tudi zaradi teh zavrnitev postal to, kar zdaj je. Med drugim je prvi slovenski režiser, ki je režiral v Hollywoodu. Če se vse to ne bi zgodilo, meni Okorn, ne bi imel za seboj take zgodbe, kot jo ima. Prav tako ne bi bil brez dlake na jeziku, ker lahko zdaj pove vse, kar mu pade na pamet.