'Okrašeni' plakati: 'Če bi volitve kar koli spremenile, bi bile prepovedane'

Napovedi pred začetkom letošnje predvolilne kampanje za parlamentarne volitve so kazale na oster spopad političnih strank, gibanj, civilnih iniciativ in družbeno angažiranih posameznikov. Politična in ideološka nasprotja so tudi del ulične folklore, ki se med drugim izraža skozi popisovanje in uničevanje predvolilnih plakatov. Kljub napovedim, da bo šlo tokrat "na nož", pa je vsaj na ljubljanskih ulicah letos videti manj poškodovanih oglasov političnih strank in kandidatov. Toda tudi tokrat ne manjka ostrih sporočil politikom, čeprav službe redno skrbijo za 'restavracijo' strankarskih oglasov.

Volilna kampanja se lahko začne največ 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora najpozneje 24 ur pred njim. Kljub temu so nekatere politične stranke na panojih že pred tem zakonsko določenim rokom razprostrle svoja politična sporočila, kar je sprožilo precej negodovanja tako med konkurenčnimi strankami kot tudi med volivci.

Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) zagotavlja enakopravnost organizatorjev pri plakatiranju, zato nalaga lokalnim skupnostim, da del svojih plakatnih mest namenijo vsem organizatorjem kampanje brezplačno in pod enakimi pogoji. Del plakatnih mest pa organizatorjem lahko oddajo tudi za plačilo in pod vnaprej določenimi pogoji.

V skladu z ZVRK je prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev kampanje prepovedano. Z globo od 150 do 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki trga ali kakorkoli drugače uničuje plakate ali pa lepi in namešča nove plakate v času volilnega molka. Če plakate uničuje ali preleplja eden od organizatorjev volilne kampanje, pa globa znaša od 700 do 2500 evrov.

Vseeno pa to še nikoli ni ustavilo tistih, ki politikom in (mimoidoči) javnosti iz takšnih ali drugačnih razlogov sporočajo svojo jezo, nestrinjanje ali nasprotovanje kandidatom, strankam ali pa na splošno političnemu sistemu. Tako je ob plakatih še vedno najti 'ponarodele' pripise in opomnike, kot je "Če bi volitve karkoli spremenile, bi jih že zdavnaj prepovedali".

icon-expand Uničenje volilnih plakaktov FOTO: 24ur.com

Tokrat je na ljubljanskih ulicah zaslediti manj predvolilnega opustošenja, čeprav bi glede na napovedi o neizprosni kampanji lahko pričakovali drugače. Zaradi obširnega angažiranja civilne družbe se tokrat tudi pričakuje večja volilna udeležba in manjša abstinenca. Na to nakazuje tudi veliko oddanih predčasnih glasovnic in gneča na voliščih. Je pa tudi opaziti, da so v preteklih dneh nekatere poškodovane plakate nadomestili z novimi.

V Ljubljani imajo občani "največ za povedati" na plakatih največje vladne stranke SDS. Prestolnica sicer nikoli ni veljala za trdnjavo Slovenske demokratske stranke.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

V preteklih dneh je bilo nadomeščenih več plakatov stranke SD, nekateri so bili počečkani, drugi potrgani, zato so bili na dan 'patruljiranja' po ljubljanskih ulicah plakati omenjene stranke v 'najboljši kondiciji'.

icon-expand Uničevanje plakatov političnih strank FOTO: 24ur.com

So pa se neznanci lotili nekaterih drugih plakatov političnih strank. Za nadzor nad izvajanjem določb o plakatiranju je sicer pristojna inšpekcija lokalne skupnosti ali redarska služba lokalne skupnosti. Na podatke od pristojnih o obravnavanih primerih uničenja volilnih plakatov še čakamo.