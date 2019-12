Pravljične dežele, drsališča, foto kotički in ambientalno ozvočenje

December ne bi bil tako čaroben, če v mestih ne bi bilo svetlikajočih se luči, dišečega kuhanega vina, pisanih stojnic ter smrek in smrečic vseh velikosti. Pred vstopom v leto 2020 smo slovenske občine prosili, da nam posredujejo podatke o praznični okrasitvi in višini sredstev, ki so jih odštela zanjo. Koliko kilometrov luči in okraskov razsvetljuje nebo? Kdo je bil najbolj razsipen? Kje so letos popestrili dogajanje in s čim?

Mestna občina Ljubljana umetnikove pripovedi o Vesoljni Ljubljani ni zamenjala tudi zaradi visokih stroškov, povezanih z zamenjavo velikega števila svetlobnih teles in skulptur. Spremembe bodo vpeljevali postopoma in z diskretnim vnašanjem novih zamisli, so sporočili.

Sredstva za okrasitev znašajo 220.000 evrov in so zagotovljena preko koncesijske pogodbe za javno gospodarsko službo urejanja javne razsvetljave. Staro mestno jedro je prepredeno s 50 kilometri prazničnih lučk, nameščenih je 800 svetlobnih teles in 48 lampijonov, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci in krasijo drevesa v parku Zvezda.

Tradicionalne Jaslice iz slame so letos prestavljene na novo lokacijo – na Gallusovo nabrežje. Gre za unikatno in ročno delo amaterskega umetnika Antona Kravanje , katerega posebnost je, da so vse figure v naravni velikosti. Jaslice iz slame si je mogoče ogledati med 29. novembrom in 5. januarjem. V tem času so tudi na Ljubljanskem gradu na ogled lesene jaslice v naravni velikosti avtorja Mira Rismonda .

Smreka, ki krasi Prešernov trg, je visoka 18 metrov, težka 4,5 tone in okrašena s približno 10 kilometri luči. Podaril jim jo je meščan iz Bežigrada. Poleg te so v Ljubljani smreke še na Mestnem in Levstikovem trgu, Pod Trančo, pri Figovcu, na Ljubljanskem gradu, v atriju Mestne hiše, na Mali ulici pred Mestnim igriščem in na Slovenski cesti – na križišču s Trdinovo ulico. Skupaj Ljubljano krasi devet smrek.

Vse ima svoj naravni cikel – vesolje, galaksije, zvezde, atomi, subatomski delci in življenje. Letošnja postavitev je posvečena tem ciklom in prehodom med načini obstoja, energijo in snovjo, hkrati pa se je poklonila ciklu zemeljskega življenja njenega izvornega snovalca. Celotna likovna pripoved okrasitve se začne na Prešernovem trgu in predstavlja jedro velike galaksije, posamezne zgodbe pa se kot žarki širijo s Prešernovega trga, po starem mestnem jedru in ponekod razvejajo ali povezujejo v strnjeno pripoved. Drevje nabrežij je opremljeno s čistimi linijami, ponekod povezano tudi čez Ljubljanico, v znak dobrih odnosov ne glede, s katerega brega je kdo.

MARIBOR

Mestna občina Maribor je v mestu in okolici skupno namestila okoli 70.000 lučk, obesila okoli 230 različnih okraskov in okrasila šest smrek. Božična drevesa so letos postavili na šestih lokacijah (Trg svobode, krožišče na Glavnem trgu, Trg revolucije, trg ob Pohorski ulici, križišče Kardeljeve ceste in Ceste proletarskih brigad in Lent, pred Hišo Stare trte). Med drugim so osvetlili Glavni most preko Drave in ga okrasili z ledenimi šopki, z zavesami so okrasili Trg Leona Štuklja in promenado v Mestnem parku, Trg Generala Maistra pa so okrasili z lampijoni. Praznično so osvetlili tudi hrib Piramida (260 LED sijalk) in izvedli posamezne okrasitve še po drugih ulicah v mestnem središču.

Za okrasitev so odšteli okoli 90.000 evrov (dokup materiala za okrasitev, delna zamenjava starih okraskov z novimi LED okraski, montaža in demontaža okrasitve – izvedlo jo je podjetje Nigrad), so sporočili iz občine.

KRANJ

K odprtim srcem in prazničnemu vzdušju v Kranju prispeva izbrana okrasitev in osvetlitev mesta s tisočerimi lučmi in Prešernovimi verzi. Že ob vstopu v mesto vas osupne pogled v kanjon reke Kokre. Na slikoviti skali pod mostom stojijo lesene jaslice, ovite v praznične luči osvetljenega lesenega mosta v kanjonu.

Ulice in trge mestnega jedra krasijo tudi lesene kompozicije Matjaža Beguša in njegovega sina Kimya Beguša Kutina, dveh uveljavljenih kranjskih floristov, ki pobirata priznanja na tekmovanjih doma in po svetu. V želji, da bi v prazničnem času v urbani prostor vdahnila tudi delček narave, sta postavila sedem kompozicij, ki stojijo na Maistrovem trgu, na južnem delu Glavnega trga, pri vodnjaku, na začetku Poštne ulice, konec Kokrškega mostu ter na Pungertu. Pomen in simbol lesenih mojstrovin naj vsakomur po svoje odpira svoj domišljijski svet, po avtorjevih besedah pa poudarjajo veličino narave ter izkazovanje spoštovanja do vsega, kar nas obdaja. Če se sprehodite skozi mesto, lahko najdete "kolo za okoli sveta", "zračni vrtinec", mogočnega "zmaja", ki straži vhod v mesto, "indijanski šotor" ter druge lesene kreacije.

Lani so mesto na ploščadi med cerkvijo svetega Kancijana in Prešernovim gledališčem v Kranju prvič krasile ledene jaslice, letos pa ploščad pred Prešernovim gledališčem razveseljuje otroke s Pravljičnim gozdičkom in ledenimi skulpturami gozdnih živali.

Za javno razsvetljavo so letos namenili sredstva v višini 107.000 evrov, od tega 32.000 evrov za nakup nove ali zamenjavo stare razsvetljave in 75.000 evrov ostalih stroškov.