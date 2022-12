Okrasitev Vatikana tudi letos v slovenskih rokah

Že deseto leto zapored je praznična okrasitev Vatikana v slovenskih rokah. Florista Sabina Šegula in Peter Ribič sta razkrila, kako bosta okrasila baziliko svetega Petra. V ospredju bodo jelka, zlat evkaliptus, bele vrtnice in v Sloveniji vzgojene božične zvezde, več kot 800 jih bodo razporedili po vatikanski baziliki. Za cel tovornjak cvetja v Vatikan odpotuje prihodnji teden. In ker so božične zvezde nežno, občutljivo cvetje, ki ob transportu zahteva celo točno določeno temperaturo, bo letošnja okrasitev za florista eden največjih izzivov doslej.