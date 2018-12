Okraske si znova podarjamo in nanje pazimo, saj imajo zgodbo

Če je še lani na božičnih drevesih poleg zlate prevladovala rdeča barva, se je ta prvi zdaj skoraj povsem umaknila. "Nadaljujemo z zlato barvo, ki pa je letos bolj medena, svetla, nežna, ne več agresivna, stara zlata, tako, da jo lahko mešamo s srebrno, bež, belo ... Vzorci postajajo še bolj bogati, bolj zanimivi, bunke so posebne, imajo posebne zaključke. Vse skupaj je malo bolj bogato in gre vse do rokoko stila," pravi Marka Karpan, direktorica podjetja Pro-Mak in strokovnjakinja za okraševanje. "Po Pepelki prvič nosimo zlate čeveljce. Smo v zlati dobi," dodaja.

Po letih čiščenja, ko so minimalistične smrekice krasile "bunke" v eni barvi in eni obliki, se vrača razkošje. Smrekice in jelke so vedno bolj košate, polne različnih oblik, med okraski pa so letos nov trend rože. "Rože so že zelo iskane. Te smo sicer imeli že pred 25 leti, nato pa je ta trend padal in so bile priljubljene samo krogle, po možnosti enobarvne, ali pa v kombinaciji svetleče in mat. Sedaj pa se ti različni okraski in rože vračajo. Veliko je povpraševanja tudi po vejicah, listih, ker je to nekaj naravnega. Če gremo iskati smreko v naravo, je ta ovita z ovijalkami, po njej so plodovi, lahko tudi neki stari cvetovi. To vse lahko vidimo v naravi in to prinašamo v svoje domove," pravi Karpanova.

Dom in smrekice lahko okrasimo tudi s povsem naravnimi okraski. "To so vse vejice, poleg smreke tudi navadne veje, na katere potem lahko obešamo kroglice, obeske. Okrasni so lahko tudi storži, mah ..."