Oskrba Istre in kraškega zaledja s pitno vodo: Če Istra ostane brez vode, bo suha vsa Slovenija

Pri tem je navedel številne pomisleke glede rešitve, ki jo predvideva okoljsko ministrstvo, od kakovosti tako pridobljene pitne vode in morebitne škode jamskemu sistemu Škocjanskih jam do domnevno prenizkega vodostaja Suhorice in Padeža ter nenazadnje same vrednosti naložbe. Po Bandellijevem prepričanju je tako treba še enkrat preučiti tako varianto Suhorica/Padež kot varianto zajetja Klariči na Krasu, pri čemer se želijo prepričati, da bi obveljala najbolj ekonomična in sprejemljiva različica.

Parlamentarni odbor je na današnji nujni seji tako soglasno potrdil sklepe, v katerih poudarja nujno zagotovitev pitne vode slovenski Istri, pri čemer je treba zasledovati in upoštevati vse prizadete lokalne skupnosti in prebivalstvo, ter poziva ministrstvo za okolje in prostor, naj pri izvedbi projekta zasleduje racionalnost porabe javnih sredstev ter se pri izvedbi projekta izogiba nepotrebnim in nesmotrnim posegom v naravo, zlasti v primeru Škocjanskih jam. Pri tem naj ministrstvo stori vse, da se njihov status svetovne dediščine z nobenim od postopkov ne ogrozi.

Mario Benkoč iz civilne iniciative Ohranimo Brkine je opozoril na po njegovem mnenju samovoljno odločitev okoljskega ministrstva, ki je izbralo zajezitev Suhorice in dela potoka Padež. Poleg uničenja naravnega okolja in grožnje z izgubo statusa Unescove dediščine za Škocjanske jame bi omenjena akumulacija poleg tega povzročila spremembo mikroklime, otežila kmetijstvo in zmanjšala turistični potencial območja. Kot boljšo rešitev je Benkoč predlagal povezovanje rižanskega, kraškega in ilirskobistriškega vodovoda. Parlamentarnemu odboru pa so v civilni iniciativi predlagali sprejem sklepa, s katerim bi ministrstvo pozvali k ustavitvi postopka za sprejem državnega prostorskega načrta za zajezitev Suhorice.

Direktor parka Škocjanske jame Stojan Ščuka je dodal, da so lani od Unesca prejeli oceno, da je svetovna dediščina jam ogrožena zaradi načrtovane zajezitve Suhorice. Ob tem je zavrnil, da bi uravnavanje vodostaja reke Reke koristilo Škocjanskim jamam, saj da je prav hudourniška narava te reke oblikovala jamski kompleks, kot ga poznamo danes.

Direktor Kraškega vodovoda Primož Turšič je spomnil, da vir Klariči sami uporabljajo že 40 let in v tem času "se kvaliteta surove vode ni prav nič poslabšala". Pri trenutnih načrtih ministrstva pa ga je zmotilo predvsem to, da se jih je pri večmilijonskem projektu dalo na stran.

Podobne argumente je bilo slišati tudi v poslanski razpravi. Po besedah Mihaela Prevca (NSi) je sedanja vlada končno presekala status quo in izbrala varianto, ki edina zagotavlja primeren vodni vir. Ob tem je izrazil prepričanje, da bo med pripravo prostorskega načrta stroka marsikaj povedala in da se bodo ovrgli strahovi in pomisleki, povezani s projektom.

Boštjan Koražija (Levica) pa je ocenil, da bi načrtovana akumulacija Suhorice imela več negativnih kot pozitivnih posledic in pozval k ponovnemu premisleku projekta. Rešitev sam vidi v povezovanju lokalnih vodovodov.