Okrepite svoj imunski sistem!

Naravno do boljše imunosti

Bukov ostrigar je jedilna in medicinska goba, pogosta tudi pri nas v Sloveniji. Vsebuje beta-glukane, ki imajo pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema. Šitake izvirajo iz Azije. So izjemno cenjene, saj zavirajo rast nekaterih vrst bakterij, virusov in krepijo imunski sistem. Vsebujejo tudi manjše količine vitamina D. Šipek je izjemno dragocena rastlina, saj vsebuje veliko bioaktivnega vitamina C. Vitamin C prispeva pri normalnemu delovanju imunskega sistema. Acerola je posebna vrsta češnje, ki izvira iz Srednje in Južne Amerike. Poznana je kot sadež z izjemno visoko vsebnostjo vitamina C, saj vsebuje kar 28-krat več vitamina C kot limone. Origano vsebuje rožmarinsko kislino, za katero je značilen protivnetni učinek. Nageljnove žbice ali klinčki pa delujejo proti mikrobom, zato jih lahko uporabljamo kot spodbudo za izboljšano delovanje imunskega sistema.