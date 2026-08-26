Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Okrepljena policija, konjeniki in psi, v zraku dron

Celje, 26. 08. 2026 18.12 pred 32 minutami 2 min branja 7

Avtor:
N.L.
Navijaški izgredi na tekmi Maribor - Fenerbahče

Nogometaše Celja čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave. Ker je stadion razprodan, se v okolici pričakuje večja gneča. Policija bo izvajala poostren nadzor, tudi s tehničnimi sredstvi za fotografiranje in snemanje. Vhodi stadiona Z'dežele se odpirajo ob 19.30.

Stadion je razprodan.
Stadion je razprodan.
FOTO: David Valant

"Celjskim policistom so se pri zagotavljanju varnosti na stadionu in v okolici pridružili predstavniki posebnih policijskih enot ostalih policijskih uprav. Za varnost obiskovalcev bodo skrbeli tudi konjeniki in vodniki službenih psov. Dogajanje bomo spremljali tudi z dronom," so sporočili s Policijske uprave Celje.

Policija vse obiskovalce obvešča, da bodo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabili tehnična sredstva za fotografiranje in snemanje.

Glavni napotki

"Vsem obiskovalcem nogometne tekme svetujemo, naj pridejo na stadion pravočasno. Glede na to, da se na tekmi pričakuje večje število obiskovalcev, naj računajo na gnečo na bližnjih parkiriščih. Pri vstopu ter zadrževanju na stadionu naj upoštevajo navodila varnostnih in rediteljskih služb ter policistov," opozarjajo na policiji.

Obiskovalci naj imajo vstopnice pripravljene vnaprej, da bo vstop na tribune potekal nemoteno in hitro.

Parkirišča za obiskovalce

- zunanje parkirišče pred Supernovo,

- garažna hiša CityCenter (odprta celo noč),

- garažna hiša Planet Tuš (odprta celo noč),

- parkirišče pri Mesninčku (odprto celo noč) ter

- parkirišči pred Dvorano Zlatorog in pred Športno dvorano Golovec

Celjane medtem policisti pozivajo, naj se na tekmo odpravijo peš.

Med 18. uro in polnočjo bo za ves promet zaprta Jamova ulica od odcepa pri igrišču Olimp do gostilne Stara Brajda.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Pred tekmo želimo znova opozoriti, da je na športno prireditev prepovedano vnašati pirotehnične izdelke, nevarne predmete in da niso dovoljeni transparenti, ki so žaljivi in spodbujajo k nasilju. Želimo, da bi športna prireditev potekala mirno in varno ter da ravnanja posameznikov ali skupin ne bodo ogrožala splošne varnosti ljudi," sporočajo policisti, ki si želijo, da dogodek mine v športnem duhu.

NK Celje Slovan Bratislava Liga prvakov policija varnostni ukrepi

Dosegel nas bo puščavski prah

24ur.com Tekma med Slovenijo in BiH: kako bo poskrbljeno za varnost?
24ur.com Pred stadionom konjeniki, v zraku helikopter in prepoved letenja z droni
24ur.com Za nogometaše elitno policijsko varovanje, bari zaprti, stadion napol prazen
24ur.com Budimpešta za nekaj dni postala svetovna prestolnica nogometa
24ur.com Tribun ne polnijo samo rezultati
24ur.com Drama pred dramo, nasilje navijačev v Pragi
24ur.com Izgredi v Stožicah: Začasno prekinjena tekma in izpraznjena tribuna
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Arguss
26. 08. 2026 19.09
G-O Celje
Odgovori
0 0
turkiz
26. 08. 2026 19.08
Pa dob je, kaj je to,saj ni vojna. Oklepniki,specialci polno orožja a igra se nogomet. Izgleda,da za denar vse, to oa ni več šport ampak čisto navadna vojna. Sramota....
Odgovori
0 0
čebelinko
26. 08. 2026 19.07
Kdaj se bo začelo dajati kazni, kot v Angliji? Prvo specijalce med njih spustit, da jih "spedenajo", potem pa zapor, denarna kazen in doživljenska prepoved vstopa na stadion. Pa se bo zelo hitro nehalo šopirjenje raznih Dragonsov, Viol in podobnih. Dokler je pa policaj bolj kriv, kot pa huligani, potem pač ne bo nikoli bolje.
Odgovori
+2
2 0
Trikrat cepljen
26. 08. 2026 19.02
V Celju praznik, naslovnica pa Represija.!
Odgovori
0 0
Pig Brother
26. 08. 2026 18.57
20 jurjev kazni in 1 leto zapora brez možnosti pogojne obsodbe, ob incidentu na posameznika, pa naute rabl ne konjev ne drona več ne policije v takem številu.
Odgovori
+3
3 0
PetindvajsetUR
26. 08. 2026 18.50
Ajde Cjele, srecno!!!
Odgovori
+5
5 0
kala 09
26. 08. 2026 18.49
Gremo po zmago CELE
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
Zakaj številne mamice po porodu prisegajo na juhe?
Zakaj številne mamice po porodu prisegajo na juhe?
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
Dolly Parton nikoli ni imela otrok. A razlog je precej bolj zapleten, kot se zdi
Dolly Parton nikoli ni imela otrok. A razlog je precej bolj zapleten, kot se zdi
zadovoljna
Portal
Košček raja, ki je videti kot iz pravljice
Trdi, da je prelepa za zmenke
Trdi, da je prelepa za zmenke
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
vizita
Portal
Pri 28 letih je bila popolnoma zdrava, en sam obisk stranišča je spremenil vse
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
cekin
Portal
Dolly Parton ni obogatela le z glasbo: ena poslovna odločitev ji je prinesla milijone
Napredovanje ni vedno zmaga: zakaj mnogi že po enem letu obžalujejo višji položaj
Napredovanje ni vedno zmaga: zakaj mnogi že po enem letu obžalujejo višji položaj
Stvari, ki jih starejši uredijo prepozno in nato breme pade na otroke
Stvari, ki jih starejši uredijo prepozno in nato breme pade na otroke
Stanovanje ali 200.000 evrov na računu? Dilema, ki deli ljudi
Stanovanje ali 200.000 evrov na računu? Dilema, ki deli ljudi
moskisvet
Portal
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Skrita ljubezen Dolly Parton: Spoznajte moža, ki se je izogibal slavi
Skrita ljubezen Dolly Parton: Spoznajte moža, ki se je izogibal slavi
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
dominvrt
Portal
Namesto doma za starejše ji je uredila nekaj veliko boljšega
Ne pospravite kopalnih brisač, preden ne naredite tega
Ne pospravite kopalnih brisač, preden ne naredite tega
Imate dovolj nereda? Zakonca Bieber imata rešitev
Imate dovolj nereda? Zakonca Bieber imata rešitev
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
okusno
Portal
Odlična ideja za hranljiv zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Ko boste poskusili to pecivo, boste razumeli, zakaj je tako priljubljeno
Ko boste poskusili to pecivo, boste razumeli, zakaj je tako priljubljeno
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
voyo
Portal
Prekrokana noč 3
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907