Okrepljena policija, konjeniki in psi, v zraku dron

Stadion je razprodan. FOTO: David Valant

"Celjskim policistom so se pri zagotavljanju varnosti na stadionu in v okolici pridružili predstavniki posebnih policijskih enot ostalih policijskih uprav. Za varnost obiskovalcev bodo skrbeli tudi konjeniki in vodniki službenih psov. Dogajanje bomo spremljali tudi z dronom," so sporočili s Policijske uprave Celje. Policija vse obiskovalce obvešča, da bodo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabili tehnična sredstva za fotografiranje in snemanje.

Glavni napotki

"Vsem obiskovalcem nogometne tekme svetujemo, naj pridejo na stadion pravočasno. Glede na to, da se na tekmi pričakuje večje število obiskovalcev, naj računajo na gnečo na bližnjih parkiriščih. Pri vstopu ter zadrževanju na stadionu naj upoštevajo navodila varnostnih in rediteljskih služb ter policistov," opozarjajo na policiji. Obiskovalci naj imajo vstopnice pripravljene vnaprej, da bo vstop na tribune potekal nemoteno in hitro.

Parkirišča za obiskovalce - zunanje parkirišče pred Supernovo, - garažna hiša CityCenter (odprta celo noč), - garažna hiša Planet Tuš (odprta celo noč), - parkirišče pri Mesninčku (odprto celo noč) ter - parkirišči pred Dvorano Zlatorog in pred Športno dvorano Golovec

Celjane medtem policisti pozivajo, naj se na tekmo odpravijo peš. Med 18. uro in polnočjo bo za ves promet zaprta Jamova ulica od odcepa pri igrišču Olimp do gostilne Stara Brajda.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke