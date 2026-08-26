Okrepljena policija, konjeniki in psi, v zraku dron

"Celjskim policistom so se pri zagotavljanju varnosti na stadionu in v okolici pridružili predstavniki posebnih policijskih enot ostalih policijskih uprav. Za varnost obiskovalcev bodo skrbeli tudi konjeniki in vodniki službenih psov. Dogajanje bomo spremljali tudi z dronom," so sporočili s Policijske uprave Celje.
Policija vse obiskovalce obvešča, da bodo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabili tehnična sredstva za fotografiranje in snemanje.
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"Vsem obiskovalcem nogometne tekme svetujemo, naj pridejo na stadion pravočasno. Glede na to, da se na tekmi pričakuje večje število obiskovalcev, naj računajo na gnečo na bližnjih parkiriščih. Pri vstopu ter zadrževanju na stadionu naj upoštevajo navodila varnostnih in rediteljskih služb ter policistov," opozarjajo na policiji.
Obiskovalci naj imajo vstopnice pripravljene vnaprej, da bo vstop na tribune potekal nemoteno in hitro.
Celjane medtem policisti pozivajo, naj se na tekmo odpravijo peš.
Med 18. uro in polnočjo bo za ves promet zaprta Jamova ulica od odcepa pri igrišču Olimp do gostilne Stara Brajda.
"Pred tekmo želimo znova opozoriti, da je na športno prireditev prepovedano vnašati pirotehnične izdelke, nevarne predmete in da niso dovoljeni transparenti, ki so žaljivi in spodbujajo k nasilju. Želimo, da bi športna prireditev potekala mirno in varno ter da ravnanja posameznikov ali skupin ne bodo ogrožala splošne varnosti ljudi," sporočajo policisti, ki si želijo, da dogodek mine v športnem duhu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.