Okrepljena prisotnost Policije na območju Novega mesta

Kot so zapisali na PU Novo mesto, se zavedajo zaskrbljenosti prebivalcev, zato bodo z vsemi razpoložljivimi ukrepi in v sodelovanju z lokalno skupnostjo nadaljevali prizadevanja za varno okolje in umiritev razmer.
Policija bo tudi v prihodnjih dneh ohranila okrepljeno prisotnost ter dosledno ukrepala zoper vsakršno obliko nasilja ali protipravnega ravnanja, so dodali.
- FOTO: PU Novo mesto
- FOTO: PU Novo mesto
- FOTO: PU Novo mesto
- FOTO: Luka Kotnik
Za povečanje varnosti pa so že v nedeljo na predlog sekretariata sveta za nacionalno varnost na območje Policijske uprave Novo mesto, ki pokriva tudi območje Posavja in Bele krajine, napotili dodatne policijske sile in posebne policijske enote, ki bodo podvojile prisotnost policije na območju. Medtem bo stekel tudi strokovni nadzor nad delom PU Novo mesto, ki ga je odredil generalni direktor policije Damjan Petrič.
"Zavedamo se, da se varnostne razmere spreminjajo, zato sproti prilagajamo svoje aktivnosti. Na posamezno območje razporejamo dodatne patrulje, tudi patrulje drugih policijskih enot, PU Novo mesto, enote drugih policijskih uprav in tudi enote generalne policijske uprave," je včeraj dejal direktor PU Novo mesto Igor Juršič.
Kot je povedal, so že zaznali posamezna območja, ki so jih zaradi kršitev opredelili kot varnostno obremenjena območja - gre predvsem za območje avtobusne postaje, Loke in šolskega centra ter območje naselja Brezje. "Z okrepljenimi aktivnostmi, prisotnostjo policistov, sodelovanjem z občinskim redarstvom in drugimi subjekti smo bili delno uspešni pri zmanjševanju in preprečevanju protipravnih ravnanj," je dodal.