Okrepljena prisotnost Policije na območju Novega mesta

Policisti danes z okrepljenimi silami zagotavljajo varnost prebivalcev Novega mesta in širšega območja, so sporočili s policijske uprave Novo mesto. Kot so dodali, so na terenu policisti različnih enot, ki s svojo prisotnostjo skrbijo za javni red in mir.

Kot so zapisali na PU Novo mesto, se zavedajo zaskrbljenosti prebivalcev, zato bodo z vsemi razpoložljivimi ukrepi in v sodelovanju z lokalno skupnostjo nadaljevali prizadevanja za varno okolje in umiritev razmer. Policija bo tudi v prihodnjih dneh ohranila okrepljeno prisotnost ter dosledno ukrepala zoper vsakršno obliko nasilja ali protipravnega ravnanja, so dodali.

FOTO: PU Novo mesto

icon-expand FOTO: PU Novo mesto

icon-expand FOTO: PU Novo mesto

FOTO: Luka Kotnik





Kontrola prometa v Novem mestu

Za povečanje varnosti pa so že v nedeljo na predlog sekretariata sveta za nacionalno varnost na območje Policijske uprave Novo mesto, ki pokriva tudi območje Posavja in Bele krajine, napotili dodatne policijske sile in posebne policijske enote, ki bodo podvojile prisotnost policije na območju. Medtem bo stekel tudi strokovni nadzor nad delom PU Novo mesto, ki ga je odredil generalni direktor policije Damjan Petrič.