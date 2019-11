Požar doma na Okrešlju: policija ogleda še ni opravila, društvo začelo zbirati donacije

Ko bo potekal ogled, bodo hkrati očistili pogorišče, dodaja Povše. "Če nas ne bo prehitela zima, bomo poskusili porušiti vse skupaj pred zimo. Potem bomo šli v izdelavo projekta, pridobivanje vseh dovoljenj."Če bodo pridobili vsa dovoljenja, bodo gradnjo začeli spomladi.

Je pa društvo že začelo zbirati donacije za izgradnjo novega planinskega doma: "Od Frischaufovega doma na Okrešlju, ki ga je v poletni sezoni obiskalo okrog petindvajset tisoč ljudi, so ostali le še zidovi, ki se ob močnem vetru že sami podirajo," so ob tem zapisali na Facebooku in dodali, da so v zadnjih treh letih v kočo vložili okoli 100.000 evrov – zamenjali so streho, prenovili sobe, kuhinjo in jedilnico ter sanitarije, uredili novo učilnico za predavanja – in so globoko v kreditih.