Okrog 2500 vrhniških otrok bo kmalu ostalo brez pediatra

Okrog 2500 vrhniških otrok bo v novo leto vstopilo brez zdravnice. Iz zdravstvenega doma Vrhnika so sporočili, da vlagajo vse napore, da bo zdravstvena obravnava otrok še naprej potekala kar se da nemoteno. Intenzivno iščejo zunanje sodelavce za pokrivanje najnujnejših potreb. V nujnih primerih pa je za otroke vedno zagotovljena obravnava v dežurni ambulanti ali v urgentnih centrih.

Starše o vseh začasnih rešitvah in nadaljnjih korakih sproti obveščajo na njihovi spletni strani in prek obvestil v ambulantah.

V pisnem odgovoru so še pojasnili, da v Zdravstvenem domu Vrhnika že več kot leto dni intenzivno iščejo pediatra, žal pa se na njihove pozive in razpise doslej ni prijavil noben kandidat, zato bo - kot pravijo - potrebno na državni ravni sprejeti dodatne ukrepe, ki bodo zagotovili več kadra tudi na tem področju.