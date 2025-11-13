Svetli način
Slovenija

Okrog 2500 vrhniških otrok bo kmalu ostalo brez pediatra

Vrhnika, 13. 11. 2025 18.50

Denis Malačič
7

Kaj se bo zgodilo z okoli 2500 otroki, ki so bili vključeni v ambulanti dveh pediatrinj, ki zapuščata Zdravstveni dom Vrhnika? Ena je z delom zaključila ta teden, druga bo svojo pot sklenila konec decembra. Zdravstveni dom Vrhnika že več kot leto dni intenzivno išče novega pediatra, na razpise in pozive pa se doslej ni odzval nihče.

Okrog 2500 vrhniških otrok bo v novo leto vstopilo brez zdravnice. Iz zdravstvenega doma Vrhnika so sporočili, da vlagajo vse napore, da bo zdravstvena obravnava otrok še naprej potekala kar se da nemoteno. Intenzivno iščejo zunanje sodelavce za pokrivanje najnujnejših potreb. V nujnih primerih pa je za otroke vedno zagotovljena obravnava v dežurni ambulanti ali v urgentnih centrih.

Starše o vseh začasnih rešitvah in nadaljnjih korakih sproti obveščajo na njihovi spletni strani in prek obvestil v ambulantah.

V pisnem odgovoru so še pojasnili, da v Zdravstvenem domu Vrhnika že več kot leto dni intenzivno iščejo pediatra, žal pa se na njihove pozive in razpise doslej ni prijavil noben kandidat, zato bo - kot pravijo - potrebno na državni ravni sprejeti dodatne ukrepe, ki bodo zagotovili več kadra tudi na tem področju.

Odgovor občine
Odgovor občine FOTO: Kanal A

Vrhniška občina sporoča, da bo, če Zdravstvenemu domu ne bo uspelo pridobiti novih pediatrov, začela postopek za podelitev koncesije, pri čemer je ključno soglasje Ministrstva za zdravje. Občinski svet je sicer 6. novembra potrdil novo direktorico zdravstvenega doma, od katere pričakujejo, da bo problematiko pomanjkanja pediatrov čim prej začela reševati.

Ob tem tudi domačini upajo, da bodo pediatre dobili čim prej. Trenutno proste pediatre iščejo po vsej Sloveniji.

Na ravni države je brez izbranega pediatra trenutno nekaj več kot 15.000 otrok. Čeprav smo za pojasnila zaprosili tudi Ministrstvo za zdravje, do zaključka redakcije njihovega odziva nismo prejeli.

Uporabnik1842130
13. 11. 2025 19.38
Mogoče bi pa lahko kakega pogodbenica dobl da mamo pomaga krpat luknjo, aja to je prepovedano po novem, se opravičujem
ODGOVORI
0 0
enapi
13. 11. 2025 19.29
+0
Samo zdravim omogočiti dostop do zdravnika pa je stvar rešena.
ODGOVORI
1 1
Bombardirc1
13. 11. 2025 19.23
+3
Zdravniška kadrovska politika se planira najmanj desetletje vnaprej, smer študija, smer specializacije, potrebe po kadru, finančne vzpodbude...itd. Tako da ja, sedanja vlada je vsaj malo pretresla to okorelo zdravstveno politiko in vse okorele lobije v njej.
ODGOVORI
3 0
Sirhakel7
13. 11. 2025 19.20
+2
Dovolj pove podatek, da je razpisanih mest za študij medicine pol manj kot pa kandidatov, zraven pa še zvišujejo kriterije... V vsaki normalni državi, če kje manjka stroke logično povečajo število študijskih mest.... Ker pa v Sloveniji zdravstveni lobi namerno ustvarja stalni manjko in podhranjenost, da lahko izsiljujejo državo je pač tako kot je...
ODGOVORI
3 1
enapi
13. 11. 2025 19.28
-1
Torej mesarje za zdravnike.
ODGOVORI
0 1
Teleport
13. 11. 2025 19.12
+2
Vlada dela dobro
ODGOVORI
4 2
Bombardirc1
13. 11. 2025 19.26
+0
Prejšnja je za telefonsko obravnavo bolnikov delila ogromne koronske dodatke. Zdravstveni sistem dve leti ni deloval (razen testiranja in cepljenja) , sedaj je pa panika zaradi na novo odkritih obolenj in enormnega števila infarktov in tumorjev.
ODGOVORI
1 1
