Okrog brniškega letališča si želijo sodobnješih cest, tudi hitre železnice

Vse več potnikov in vozil, tudi tovornih, ceste pa iz leta 1963. Takšno je stanje prometne infrastrukture na območju brniškega letališča, ki že leta ne požira vsega prometa. Zato so v Fraportu s šestimi gorenjskimi občinami pripravili predlog za razbremenitev prometa in povečanje pretočnosti, s tem pa tudi varnosti. Zgradili naj bi dodatne avtocestne priključke, nove cestne povezave, tudi hitro železniško progo mimo letališča.