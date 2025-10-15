Pro Plus z dobrodelno akcijo do hiše za rejniško družino v Ukrajini

Skupna vrednost projekta rejniške hiše je bila ocenjena na skoraj 450 tisoč evrov. 300 tisoč evrov je bilo nakazanih iz donacijske akcije na POP TV, preostanek pa je prispevalo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

"Zelo nam je pomembno, da se zbrana sredstva uporabijo za tisto, kar smo obljubili donatorjem – pomoč otrokom. Rejniška hiša bo postala topel dom za tiste, ki so ga zaradi vojne izgubili," poudarja predsednica Zveze Anita Ogulin in ZPM Alenka Petkovšek.

Tanja Picek, vodja družbeno odgovornih projektov na Pro Plus, je o projektu povedala: "Eden izmed ključnih stebrov družbene odgovornosti našega podjetja je pomoč otrokom. Kot medij se zavedamo vloge, ki jo imamo v družbi – ne le pri obveščanju, temveč tudi pri sooblikovanju boljše prihodnosti. Posebno pozornost namenjamo najmlajšim, saj verjamemo, da si vsak otrok zasluži varno, spodbudno in dostojanstveno okolje za odraščanje. Naše pobude včasih presegajo meje lokalnega okolja, saj čutimo odgovornost tudi do tistih, ki pomoč potrebujejo drugod, tako kot je bilo to v primeru Ukrajine."