Pro Plus z dobrodelno akcijo do hiše za rejniško družino v Ukrajini

Skupna vrednost projekta rejniške hiše je bila ocenjena na skoraj 450 tisoč evrov. 300 tisoč evrov je bilo nakazanih iz donacijske akcije na POP TV, preostanek pa je prispevalo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.
"Zelo nam je pomembno, da se zbrana sredstva uporabijo za tisto, kar smo obljubili donatorjem – pomoč otrokom. Rejniška hiša bo postala topel dom za tiste, ki so ga zaradi vojne izgubili," poudarja predsednica Zveze Anita Ogulin in ZPM Alenka Petkovšek.
Tanja Picek, vodja družbeno odgovornih projektov na Pro Plus, je o projektu povedala: "Eden izmed ključnih stebrov družbene odgovornosti našega podjetja je pomoč otrokom. Kot medij se zavedamo vloge, ki jo imamo v družbi – ne le pri obveščanju, temveč tudi pri sooblikovanju boljše prihodnosti. Posebno pozornost namenjamo najmlajšim, saj verjamemo, da si vsak otrok zasluži varno, spodbudno in dostojanstveno okolje za odraščanje. Naše pobude včasih presegajo meje lokalnega okolja, saj čutimo odgovornost tudi do tistih, ki pomoč potrebujejo drugod, tako kot je bilo to v primeru Ukrajine."
Septembra letos je bil projekt rejniške hiše uspešno zaključen in predstavlja čudovito zgodbo vključevanja javnosti v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. O projektu so včeraj spregovorili tudi na okrogli mizi o pomenu posameznikov in podjetij v filantropiji, na kateri so sodelovali Tanja Petek iz Zveze Anita Ogulin in ZPM, Tanja Picek, vodja družbeno odgovornih projektov na Pro Plusu, Jana Lampe, vodja programa Mednarodna razvojna in humanitarna pomoč, sodelovanje in povezovanje Slovenske Karitas, Ljudmila Kastelec, strokovna vodja za sponzorstva in donacije v podjetju Krka, ter Pavel Vrabec, nekdanji generalni direktor Pro Plus, ki je delil svojo osebno zgodbo o zagotavljanju pomoči najšibkejšim. Zbrane je na koncu nagovoril tudi Petro Beshta, veleposlanik Ukrajine v Republiki Sloveniji.
Okrogla miza je potekala v okviru sprejema na temo vloge filantropije v mednarodnem sodelovanju in humanitarni pomoči, ki ga je v Vili Podrožnik gostila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Dogodek je organiziran v okviru 13. slovenskih razvojnih dnevov, ki bodo potekali do 17. oktobra.
"Dobrodelnost, pomagati sočloveku, je lastnost, ki jo imamo nekje globoko v sebi mi vsi. Da jo uresničimo, pa je velikokrat potrebno veliko odrekanja, tudi tega, da pozabimo na lastne želje, potrebe in varnost," je v govoru poudarila Fajonova, ki se bo uradnega odprtja rejniške hiše v Ukrajini konec meseca osebno udeležila.
Po njeni oceni se humanitarne krize po svetu zaradi podnebnih sprememb in oboroženih spopadov poglabljajo, humanitarno financiranje pa upada.
Ob tem je poudarila pomen vključevanja zasebnih akterjev v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč in se zahvalila vsem sodelujočim partnerjem.