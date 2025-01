'Za šole je pomembno, da že na začetku prejmejo pomirjujoče informacije'

Ob tem dogajanj se postavlja vprašanje, ali bi lahko ravnatelje obveščali kako drugače, saj marsikateri zaradi narave dela elektronskih sporočil ne vidi pravočasno.

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj pravi, da so ob 8.23 vsem šolam poslali tudi okrožnico, kjer so zapisali, da je bilo ugotovljeno, da gre za generirano sporočilo in da obstaja nizka stopnja tveganja. Predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič je potrdila, da so okrožnico dobili, a da je bila vsebina nekoliko drugačna. "Ravnatelji smo informacije našli na uradnih straneh policije in naprej obveščali starše." Točno take okrožnice, kot naj bi jo poslalo ministrstvo, ni videla.

Na Policiji so bili o grožnjah obveščeni okoli 6. ure, ko so na šole prišli prvi zaposleni, je pojasnil Primož Ogrinc iz Generalne policijske uprave (GPU). "Policisti so odšli na kraj in izvedli evakuacije, pregledali objekte in obveščali naprej," je ponedeljkove aktivnosti policije opisal Ogrinc. Obveščali so tudi vodstva šol, na GPU se je sestala delovna skupina, ki je ocenila stopnjo groženj in se na podlagi ugotovitev odločila za nizko stopnjo. Ob tem so bili tudi v stalnem stiku z ministrstvom.

Miheličeva je ob tem poudarila, da je za šole pomembno, da že na začetku prejmejo pomirjujoče informacije. "Bili bi hvaležni, če bi že zjutraj ministrstvo poslalo sporočilo, da so z zadevo obveščeni in da jo urejajo ter da naj počakamo na njihovo usmeritev. Končna odločitev je še vedno v pristojnosti ravnatelja," je o možnostih za boljšo komunikacijo s šolami dejala Miheličeva.