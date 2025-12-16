Naslovnica
21-letni osumljenec na prostosti: tožilstvo brez pritožbe

Novo mesto, 16. 12. 2025 12.39 pred 57 minutami 2 min branja 47

Avtor:
N.L. Š.B.Z
Izpuščeni 21-letnik

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu se ni pritožilo na petkovo odločitev novomeškega sodišča, da izpusti 21-letnega osumljenca za smrt Aleša Šutarja, ki je v priporu sedel vse od oktobrske tragedije. Na vprašanje, ali na tožilstvu glede morebitne privedbe drugih osumljenih pred preiskovalnega sodnika potekajo še kakšne druge aktivnosti, so nam odgovorili, da zaradi interesa postopka več informacij ne morejo podati.

Okrožno sodišče v Novem mestu je 21-letnega osumljenca v petek izpustilo.
FOTO: 24ur.com
FOTO: 24ur.com

V petek je sodišče iz pripora izpustilo 21-letnega osumljenca za napad na Novomeščana Aleša Šutarja, v katerem je ta zaradi hudih poškodb umrl. Kot so pojasnili na sodišču, so pripor zoper osumljenca odpravili, ker utemeljen sum storitve kaznivega dejanja ni več podan.

"V zvezi z vašim vprašanjem vas obveščamo, da se na odločitev novomeškega sodišča glede odprave pripora v zadevi, o kateri sprašujete, nismo pritožili," so nam odgovorili iz Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu in dodali, da na tožilstvu v zvezi z omenjeno zadevo potekajo intenzivne aktivnosti, o katerih zaradi interesa postopka javnosti trenutno ne morejo obveščati. "O vseh nadaljnjih odločitvah in korakih tožilstva bomo javnost obvestili takoj, ko bo to mogoče."

Izpuščeni 21-letnik
FOTO: 24ur.com
FOTO: 24ur.com

Po naših neuradnih informacijah naj bi Policija imela novega domnevnega osumljenca, ki naj bi sicer pred preiskovalnega sodnika stopil že pred približno dvema tednoma, so poročali v oddaji 24UR ZVEČER.

Preberi še Kdo je odgovoren za smrt Aleša Šutarja?

Preiskava smrti 48-letnika se je v zadnjem obdobju zapletla, saj je tožilstvo še čakalo na obdukcijsko poročilo o vzroku smrti, notranji minister Branko Zlobko pa je na ponedeljkovi novinarski konferenci pojasnil, da so nekatere priče napada med zaslišanjem pri preiskovalnem sodniku spremenile svoje izjave.

Po besedah osumljenčevega odvetnika Gorazda Fišerja je preiskava pokazala, da 21-letnik ni imel fizičnega stika s pozneje umrlim. Prav tako pričakuje ustavitev postopka zoper njegovo stranko.

Aleš Šutar smrt tožilstvo osumljenec

KOMENTARJI47

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NotMe
16. 12. 2025 13.36
Organizirat en konklave za vse priče in dokler se ne pojavi bel dim, ne gre nihče ven
Odgovori
0 0
NotMe
16. 12. 2025 13.37
Seveda pod ključem ob kruhu in vodi. Pa še ostali bi bili zaščiteni
Odgovori
0 0
Wolfman
16. 12. 2025 13.36
Celo država, naša oblast se boji Romov? Kaj takega pa še ne...!
Odgovori
0 0
Samo navijač
16. 12. 2025 13.36
SLOVENIJA SLOVENCEM
Odgovori
0 0
Slovenecsem
16. 12. 2025 13.36
To je ščitenje kriminalcev.
Odgovori
0 0
Wolfman
16. 12. 2025 13.32
Da ne bo pomotem je naša oblast poslal nazaj morilca med poštene slovence!
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
16. 12. 2025 13.32
Človekove pravice nas bodo poteptale, ker mi "ne teptamo njih".
Odgovori
+3
3 0
jedupančpil
16. 12. 2025 13.31
kako lahko kar brez pravnih posledic spremeniš izjavo ??? pa kdo bo kdaj že kej odgovarrjal v tej bukovi deželi
Odgovori
+1
1 0
Posteni
16. 12. 2025 13.30
Ne morm vrjet .. tozilstvo ni sposobno enih laznivcev stisnit za.... groza..pa vsi vemo kako lazejo teli revezi iz nelegalnih naselij..
Odgovori
+4
4 0
Panter 63
16. 12. 2025 13.28
Prvi članek tega dogodka da se da komentirati. Ali sanjam.
Odgovori
+8
8 0
medŠihtom
16. 12. 2025 13.28
tale šuštar al kaj je, si je bil čist sam kriv. osnovni mehanizmi naravne selekcije mu niso bili jasni, zato pa rezultat kot je. gre se za nagon, ne za zakonodajo ali kaj drugega, člocek je nagonsko bitje nič drugega.
Odgovori
-10
0 10
Vzorčen primer
16. 12. 2025 13.27
Težko bi se tožilstvo pritožilo. Nepopravljive napake so nastale v drugem organu pregona.
Odgovori
+3
3 0
300 let do specialista
16. 12. 2025 13.25
Žalostno, kako je družini samo oni vedo, verjetno se je krog sostorilcev, storilcev kakorkoli dogoovoril za nobeno ceno ne izdati storilca.
Odgovori
+6
6 0
Nace Štremljasti
16. 12. 2025 13.23
to je enako kpt pri plešastemu,puklastemu,janši ki nikoli nič kriv,nič ne ve,ne dviguje pošte,sedajpa njegove oprode tulijo da je sedaj krivosodje,naj pogledajo za nazaj je enako kot sedaj
Odgovori
-6
3 9
Teleport
16. 12. 2025 13.27
Odgovor enak prejšnjemu. Ti je kaj znano?
Odgovori
+2
2 0
Gutenberg
16. 12. 2025 13.23
21-letnika (zgleda 30) je prišel iskat mladec iste sorte v hudem avtu. Pa od kod to - FURS?
Odgovori
+19
19 0
300 let do specialista
16. 12. 2025 13.25
Dela na 4 izmene, najpogosteje pa nočno.
Odgovori
+8
8 0
Wolfman
16. 12. 2025 13.22
Bogi pošteni ljudje v Novem mestu! Že tako morajo živet v strahu, sedaj pa še ta šok, morilec se svobodno sprehaja po ulicah Novega mesta! Kaj takega a še ne od oblasti! Sedaj je videti, kdo dejansko je Robert Golob in njegovi zvesti podložniki!
Odgovori
+8
8 0
medŠihtom
16. 12. 2025 13.29
pošteni ljudje zmier naj eb ej o prvi. če ste zavestno še zmeraj v tej kategoriji ste se pač sami vnaprej obsodili.
Odgovori
+2
2 0
ZMERNI DESNIČAR
16. 12. 2025 13.20
Kar je važno je, da se nutrije lahko hrani in da bomo začeli natikovati kondome medvedom.. poleg tega je vse v notranji politiki urejeno. Bravo golob dober mandat
Odgovori
+7
9 2
Sir Oliver
16. 12. 2025 13.24
Ti pa si pacient. Kakšno izobrazbo imaš?
Odgovori
-3
1 4
ZMERNI DESNIČAR
16. 12. 2025 13.32
FDV
Odgovori
+1
1 0
Vselepo
16. 12. 2025 13.20
Odskodnino, ne no, saj verjetno dobi socialko...
Odgovori
+5
5 0
Kod.
16. 12. 2025 13.18
Zaslužen happy end 😜
Odgovori
-2
0 2
SAKOSAKO
16. 12. 2025 13.17
Vse tiste priče ki so spreminjale izjave bi zaprli skupaj v samico, da se zmenijo kako je bilo. Ko se dogovorijo jih pa še kaznujem za krivo pričanje!!!
Odgovori
+10
11 1
medŠihtom
16. 12. 2025 13.30
to si volil !!
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
16. 12. 2025 13.15
Spomnimo se le tožilstva v primeru balkanskih bojevnikov! Slovenski sodni sistem je podn od podna, ljudje ki delajo v njem pa prodane duše!
Odgovori
+5
5 0
medŠihtom
16. 12. 2025 13.30
to si volil !
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
