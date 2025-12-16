21-letni osumljenec na prostosti: tožilstvo brez pritožbe

V petek je sodišče iz pripora izpustilo 21-letnega osumljenca za napad na Novomeščana Aleša Šutarja, v katerem je ta zaradi hudih poškodb umrl. Kot so pojasnili na sodišču, so pripor zoper osumljenca odpravili, ker utemeljen sum storitve kaznivega dejanja ni več podan.
"V zvezi z vašim vprašanjem vas obveščamo, da se na odločitev novomeškega sodišča glede odprave pripora v zadevi, o kateri sprašujete, nismo pritožili," so nam odgovorili iz Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu in dodali, da na tožilstvu v zvezi z omenjeno zadevo potekajo intenzivne aktivnosti, o katerih zaradi interesa postopka javnosti trenutno ne morejo obveščati. "O vseh nadaljnjih odločitvah in korakih tožilstva bomo javnost obvestili takoj, ko bo to mogoče."
Po naših neuradnih informacijah naj bi Policija imela novega domnevnega osumljenca, ki naj bi sicer pred preiskovalnega sodnika stopil že pred približno dvema tednoma, so poročali v oddaji 24UR ZVEČER.
Preiskava smrti 48-letnika se je v zadnjem obdobju zapletla, saj je tožilstvo še čakalo na obdukcijsko poročilo o vzroku smrti, notranji minister Branko Zlobko pa je na ponedeljkovi novinarski konferenci pojasnil, da so nekatere priče napada med zaslišanjem pri preiskovalnem sodniku spremenile svoje izjave.
Po besedah osumljenčevega odvetnika Gorazda Fišerja je preiskava pokazala, da 21-letnik ni imel fizičnega stika s pozneje umrlim. Prav tako pričakuje ustavitev postopka zoper njegovo stranko.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.