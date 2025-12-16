21-letni osumljenec na prostosti: tožilstvo brez pritožbe

V petek je sodišče iz pripora izpustilo 21-letnega osumljenca za napad na Novomeščana Aleša Šutarja, v katerem je ta zaradi hudih poškodb umrl. Kot so pojasnili na sodišču, so pripor zoper osumljenca odpravili, ker utemeljen sum storitve kaznivega dejanja ni več podan.

"V zvezi z vašim vprašanjem vas obveščamo, da se na odločitev novomeškega sodišča glede odprave pripora v zadevi, o kateri sprašujete, nismo pritožili," so nam odgovorili iz Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu in dodali, da na tožilstvu v zvezi z omenjeno zadevo potekajo intenzivne aktivnosti, o katerih zaradi interesa postopka javnosti trenutno ne morejo obveščati. "O vseh nadaljnjih odločitvah in korakih tožilstva bomo javnost obvestili takoj, ko bo to mogoče."