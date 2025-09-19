Oktoberfest tudi v Mariboru

V bavarski prestolnici se jutri začne Oktoberfest, eden največjih festivalov na svetu, vsaj po številu obiskovalcev. Vsako leto ga namreč obišče približno šest milijonov ljudi. Ampak letos so jih prehiteli Štajerci in že dan pred Bavarci odprli svoj, nekoliko krajši, dvodnevni oktoberfest. Na zgornji ploščadi mariborske tržnice se ob domačih predstavlja tudi nekaj mikropivovarn iz sosednje Avstrije in Hrvaške. In to v mestu, ki je od nekdaj, tudi zaradi najstarejše trte na svetu, veljalo bolj za mesto vina kot piva. Dobiva največje martinovanje v Sloveniji konkurenta?