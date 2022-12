Oktobra zaradi koronavirusa več Slovencev omejevalo druženja v živo

Od doma so v večji meri delali bolj izobraženi. Med zaposlenimi s terciarno izobrazbo jih je 17 odstotkov delalo od doma najmanj en dan v tednu, medtem ko je bilo med nižje izobraženimi takšnih sedem odstotkov.

Večji delež ljudi omejuje svoje druženje v živo

V primerjavi s prejšnjim mesecem se je oktobra za deset odstotnih točk povečal delež prebivalcev, ki so zaradi priporočil v zvezi s covidom-19 omejevali svoje druženje v živo. Tako je ravnala polovica prebivalcev, kar je bilo enako kot pred enim letom.

Največjo spremembo pri omejevanju druženja v živo so statistiki zaznali v srednji starostni skupini, med 35 in 54 let.