Poletne temperature, ki postavljajo rekorde, se nočejo posloviti. V Črnomlju so namerili kar 31,3 stopinje, kar je nov slovenski oktobrski rekord. Tudi drugod so za ta čas zabeležili visoke temperature. Na Obali morje doslej oktobra še ni imelo 23 stopinj, marsikdo se tako še kopa. Oktobrske temperature so od povprečnih višje za okoli 10 stopinj, lokalno še več. Visoke temperature bodo vztrajale do konca tedna, potem pa vremenoslovci napovedujejo preobrat. Lahko zadiši tudi po zimi.