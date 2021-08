Okusi po italijansko v Mercatorju

Prireditev sta odprla Tomislav Čizmić, predsednik Mercatorjeve uprave, in gospa Serenella Marzoli, direktorica Italian Trade Agency v Ljubljani, prisoten pa je bil tudi veleposlanik Republike Italije v Sloveniji Nj. Eksc. Carlo Campanile s številnimi gosti.

Poleg več kot 2000 vrst izdelkov v stalni ponudbi šteje dodatna ponudba približno 220 vrst novih, butičnih izdelkov 30 različnih priznanih italijanskih blagovnih znamk na posebnih izpostavitvah v trgovinah. V tem času bodo potekale tudi različne promocije, degustacije in nagradna igra z Vespo kot glavno nagrado.

Tematske predstavitve svetovnih okusov v Mercatorju kupci odlično sprejmejo, saj take prireditve poudarjajo raznolikost in širino ponudbe v Mercatorjevih hipermarketih, so pa tudi posebno doživetje ob nakupu, kar je ena od pomembnih Mercatorjevih konkurenčnih prednosti.