Okusi Vipavske – festival najboljšega iz dežele sonca in burje

Že trinajsta izvedba festivala

Pred trinajstimi leti so se v Razvojni agenciji ROD v Ajdovščini soočili z izjemnim izzivom in povezali vinarje Vipavske doline, da bi skupaj pripravili projekt, ki bo pomenil predstavitev najboljšega iz vipavskih kleti na vrhunski način. Festival je skozi leta rasel, se spreminjal, do danes pa je ohranil glavni namen prireditve. Letos se bo na Okusih Vipavske, 12. in 13. maja, predstavilo 45 vinarjev, ki bodo obiskovalcem v okušanje ponudili več kot 100 različnih vrst vin iz Vipavske doline. Prav ta prireditev pa je tudi priložnost, da obiskovalci Vipavsko dolino spoznajo na nekoliko drugačen način, skozi njene prelestne okuse, v katerih se zrcalijo sonce in burja teh krajev. Vipavski vinarji pa medse vsako leto povabijo tudi goste, vinarje iz drugih dežel. Letos bodo to tisti vinarji, ki jih je v Slovenijo pripeljala ljubezen in so na naši zemlji našli tudi priložnost za vzgojo trte in za ustvarjanje najboljših vin. Okolje dvorca Zemono pa je prizorišče, kjer je mogoče zadovoljite prav vse čute. Lahko tudi rečemo, da se je dvorec prav s tem festivalom vrnil k svojemu prvotnemu poslanstvu. Nekdaj je bil to lovski dvorec grofov Lanthierijev, izjemne so freske v notranjosti, ki pa imajo prav vse posvetni značaj. Zakaj je tako in kaj vse se je tu nekdaj dogajalo … prepuščamo vaši domišljiji.

Vrhunsko vino in domišljene jedi – najboljša kombinacija Okusi Vipavske ponujajo tudi celo vrsto kulinaričnih priložnosti. Dolina ne premore samo izjemnih vinarjev, ampak celo vrsto vrhunskih kuharskih mojstrov. Prav zanje je festival sam in kulinarični mesec, ki poteka v okviru festivala, izjemna priložnost. Radi pobrskajo po starih receptih, se spomnijo kulinaričnih razmišljanj in ustvarjanja svojih babic in dedkov in vse skupaj povežejo v odlično zgodbo s pridihom sodobnosti. Znanje, ki se odraža v skrbno pripravljenih jedeh na krožnikih vipavskih gostincev, je neprecenljivo. Kulinarični mesec poteka od 22. aprila do 19. maja v 18 gostilnah in restavracijah po celi Vipavski dolini in njenih obronkih, od izvirov reke Vipave do smaragdne in mogočne reče Soče. In tudi na tem področju je Razvojna agencija ROD v Ajdovščini naredila še korak naprej. Že v mesecu februarju so pripravili borzo lokalnih živil, na kateri so se srečali tako proizvajalci in predelovalci živil kot gostinci. Povezali so se in prve učinke tega sodelovanja bomo lahko okušali že v tem kulinaričnem mesecu.

Med tistimi, ki so vključeni v mesec kulinarike, je tudi Penzion Sinji vrh. Kristijan Vidmar nam je zaupal: »To, da smo del meseca kulinarike, nam predstavlja lepo priložnost, da našo kuhinjo predstavimo širši javnosti in s tem na nek način povabimo goste, da nas obiščejo in uživajo v naših stvaritvah. Na kulinarični mesec se nismo prav posebej pripravljali, saj naša kuhinja vedno temelji na lokalnih in sezonskih sestavinah, ki jih poskušamo na kreativen način vnesti v naše jedi.« Anja Paljk Fabjan je s sodelavci v Gostilni in piceriji Anja pripravila posebno ponudbo: »Priprava je v polnem teku, češnje še niso prav zrele pa smo se vseeno potrudili in pripravili češnjev zavitek, štruklji so pripravljeni, šparglji in vse dobrote čakajo naše goste ...« Tudi Gregor Lisjak iz Gostilne Theodosius pravi, da so se kulinaričnemu mesecu pridružili, ker podpirajo Vipavsko dolino in delajo z lokalnimi sestavinami in iz njih pripravljajo sezonske jedi. Matej Tomažič iz izjemne Majerije pa sporoča: »Seveda je za nas pomembno, da smo del tega dogajanja, ki v Vipavsko dolino privabi številne vinoljube in gurmane. Menimo, da bi v našem okolju morali organizirati še več tako ciljno usmerjenih dogodkov z namenom v dolino privabiti najboljše goste. Pri nas se poskušamo za vsakega gosta in za vsako priložnost dobro pripraviti. Goste premišljeno usmerjamo k uživanju v mirnem, originalnem okolju in h konzumiranju najbolj kakovostnih vin in izbranih menijev.« V spodnji Vipavski dolini na Gradi Kromberk se za goste v restavraciji posebej trudi Mateja Bagar: »Veseli smo, da lahko sodelujemo pri dogodku, ki povezuje in promovira Vipavsko dolino. Naša kulinarična nit že od leta 1982 daje poudarek lokalnim, sezonskim in prvovrstnim sestavinam in zato smo še toliko bolj skrbno pripravili meni za letošnji kulinarični mesec.« Ko gre za spajanje vina in hrane, je najboljša priložnost tista, ki jo imenujemo Bogastvo okusov. Na ponedeljkov festivalski dan med 17. In 19. uro boste lahko doživeli prav posebne vinsko kulinarične degustacije. Takrat se bodo namreč vinarjem pridružili izbrani gostinci. Ob izvrstnih vinih bomo lahko okušali dobrote Gostiln Termika, Arkade, Repovž, Tratnik, restavracij Kendov dvorec in Hit, predstavili pa se bodo tudi šefi iz Vile Podvin, s Sinjega vrha, Smrekarjeve domačije ter s turistične kmetije Saksida.

Okus Michelinove zvezdice na Festivalu Okusi Vipavske Posebno doživetje obiskovalce čaka v ponedeljek, 13. maja, ko bodo ob 12. uri v restavraciji dvorca Zemono pripravili posebno kosilo, ki ga bosta oblikovala dva izjemna hrvaška šefa v sodelovanju z našim Tomažem Kavčičem. Prvi šef Rudi Štefan bo prišel iz restavracije Pelegrini iz Šibenika, ki se ponaša z Michelinovo zvezdico, drugi, Teo Fernetić, pa kuha v izvrstni restavraciji San Rocco v kraju Brtonigla v hrvaški Istri. Na izjemno kulinarično doživetje lahko pridete po predhodni rezervaciji. Tomaž Kavčič je eden tistih, ki močno zaznamujejo kulinarično kreativnost daleč naokoli. In kje najde navdih? »Dejansko je največji navdih, ko gostu privabiš nasmeh, ko vidiš, da je zadovoljen. Tu se rodi želja, da ta nasmeh ohraniš, zato ves čas iščem nove tehnike, nove kombinacije in nove načine predstavitve jedi. V ponos mi je, da je to opazil tudi JRE in mi večkrat podelil nagrado za najbolj inovativnega evropskega kuharja.« JRE ali Jeunes Restaurateurs d’ Europe je prestižno astronomsko združenje, ki promovira spoštovanje tradicije in kreativnost ter inovativnost mladih kuharjev pod motom »talent in strast«. Združenje združuje okoli 350 restavracij iz 11 evropskih držav, od leta 2008 pa so njeni člani tudi restavracije iz Avstralije. Degustacije, predstavitve, okrogla miza Oba festivalska dneva bodo obiskovalci na tržnici vipavskih dobrot lahko spoznavali tudi druge okuse, saj bo kar 16 ponudnikov predstavilo domače sire, mesnine, med, pecivo, olja, izdelke iz sadja in še kaj. V nedeljo ob 15.30 in v ponedeljek ob 18.30 pa se lahko udeležite posebne delavnice z naslovom Spoznajmo Vipavca. Seveda imamo pri tem v mislih zvrstno vino, ki zaznamuje vinsko zgodbo Vipavske doline. Delavnico bo pripravil Valentin Bufolin iz Društva za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije. Tokratni festival pa bo tudi posebna priložnost za mlade, ki svoj čas namenjajo študiju gastronomije in turizma. Na posebni stojnici se bodo predstavilištudenti ASPIRA University College, Mednarodni študij Gastronomije iz Splita na Hrvaškem, ki bodo na krožnikih postregli morje in sonce, ki ga bodo prinesli iz svoje Dalmacije. Slovenski študentje Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled pa bodo pripravili svoj vrhunski in zmagoviti VIPavski coctail.

