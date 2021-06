Okusite rimsko kulinariko in odkrijte izolsko skrivnost

Izola v poletno sezono vstopa z novima doživetjema, ki bosta razveselila aktivne, vedoželjne in gurmanske duše. Spoznajte Pozabljeno izolsko skrivnost in Rimske okuse pod zvezdami!

To poletje obiskovalcem Izole ne bo dolgčas. Na turističnem združenju smo pripravili dve novi doživetji, ki bosta razveselili vse vedoželjne duše, pa tudi tiste, ki se raje prepuščate hedonizmu in kulinaričnim užitkom. Lahko boste odpotovali 2.000 let nazaj v čas, se prelevili v rimsko gospodo in se udeležili ene od ekskluzivnih večerij z najlepšim sončnim zahodom. Ali pa se prepustili skritim kotičkom mestnega jedra, ki vam jih bo odkrival »nevidni« prijatelj. A le tistim, ki boste pravilno rešili 11 izzivov na poti!

Rimski okusi pod zvezdami Hedonistično razvajanje v izolskem arheološkem parku vas vabi, da se za en večer prelevite v pravo rimsko gospodo in izkusite rimsko dediščino z vsemi čuti, na način, ki ga niste vajeni. V čarobnem ambientu ob morju v Simonovem zalivu se prepustite gostoljubju oskrbnika rimske vile (vilicusa), ki vas bo s svojimi pripovedmi in anekdotami zabaval medtem, ko boste svoje brbončice razvajali z okušanjem trihodnega rimskega menija. Darujte Bahku kanček prve zdravice, si spočijte oči in ušesa med nastopom umetnice iz Akvileje, ter prisluhnite zgodbam iz rimskega časa.

Vtisi prvih obiskovalcev Rimskih okusov pod zvezdami: »Vrhunsko doživetje, imela sem se res zelo zelo lepo. Kulinarika neverjetno dobra, organizacija super, lokacija jemlje dih … Prav gotovo pridem še.«

Kako do doživetja? Za rimski večer so že razpisani prosti termini. Doživetja se bo možno udeležiti dvakrat tedensko. Sama večerja in program sta načeloma zastavljena za večjo skupino ljudi, do največ 9 oseb. Doživetje lahko rezervirate in plačate povsem digitalno – prek spletne trgovine na strani www.visitizola.com. Pozabite na vaš vsakdan in se prepustite razvajanju in čarobnosti nekega drugega kraja in časa. Rezervirajte svoje rimsko doživetje !

Pozabljena izolska skrivnost Si jo upate odkriti? Nekatere izolske skrivnosti bodo to poletje prvič razkrite! A le tistim najbolj pogumnim, ki se boste podali na novo pustolovščino. Če ste ljubitelji iger pobega, ste aktivni in se radi zabavate, potem vas bo Pozabljena izolska skrivnostnedvomno navdušila. Pridružite se raziskovanju zgodb izolskih uličic in trgov, ki med običajnim sprehodom po romantičnem mestnem jedru, ostanejo skrite. Ob prijaznem sprejemu vodiča v Izolani, hiši morja, ste kmalu predani pod okrilje skrivnostne osebe, vašega novega »nevidnega« prijatelja, ki vas prek digitalne aplikacije popelje na pot spoznavanja izolskega mestnega jedra in skozi kar 11 izzivov. Namigi so zabavni, zaključek igre pa presenetljiv! Vam bo uspelo razkriti skrivnost? Prepričani smo, da ja! Kako do razkritja? Igro lahko igrate v času odprtja Izolane – hiše morja, ki je tudi vstopna točka tega zabavnega doživetja. Lahko jo igrate v paru ali pa v skupini do pet oseb. Za vas pa smo pripravili še možnost tekmovanja dveh skupin hkrati. Zabavno, kajne? Preverite proste termine in čim prej rezervirajte svojega .

Vtisi prvih obiskovalcev igre Pozabljena izolska skrivnost: »Odgovor presenetljiv, priporočam, super, zabavno, napeto, poučno, odlično!«

Nakup in rezervacije Spremljajte naše komunikacijske kanale Več informacij o obeh doživetjih je na voljo na spletni strani Visit Izola . Obe doživetji je mogoče že v naprej rezervirati in kupiti prek Visit Izola spletne trgovine . Nakup je mogoče opraviti tudi na turistično-informacijskem centru na naslovu Sončno nabrežje 4. Da boste na tekočem o vseh novostih pa spremljajte tudi naša družbena omrežja. #visitizola #ifeelslovenia #myway

