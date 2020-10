Okužba s covid-19 na obrambnem ministrstvu, minister Tonin ni v samoizolaciji

Kot smo izvedeli, imajo na Ministrstvu za obrambo RS (MORS) potrjeno okužbo s covid-19. Kot so potrdili za 24ur.com , imajo primere okužb v Direktoratu za obrambno politiko, v Službi za informatiko in komunikacije, sedaj pa tudi v kabinetu ministra Mateja Tonina , ki pa v kritičnem časovnem obdobju z nikomer od okuženih ni imel rizičnih stikov in se počuti dobro ter nemoteno opravlja svoje delo. Po naših informacijah minister Tonin tudi v svoji pisarni dosledno uporablja zaščitno masko.

Od začetka marca do danes na MORS beležijo skupaj 27 potrjenih okužb s koronavirusom. Sedem v upravnem delu ministrstva in 20 v Slovenski vojski. Zaradi okužb je bila do sedaj odrejena samoizolacija za 142 zaposlenih, od tega devetim v upravnem delu in 113 pripadnikom Slovenske vojske. Dve novi okužbi s covid-19 sta bili ob koncu tedna potrjeni tudi v Službi za protokol. Vsem, ki so bili v stiku z omenjenima, je bila že odrejena samoizolacija in so danes ostali doma, navajajo na ministrstvu.

V organizacijskih enotah, v katerih so bile okužbe potrjene, se izvajajo poostreni higienski ukrepi, vsi zaposleni pa so bili ponovno pozvani k doslednemu upoštevanju priporočil in ukrepov za preprečevanje širjenja okužb ter k omejitvi socialnih stikov.