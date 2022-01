Dolgoročne posledice covida premagujejo s pomočjo rehabilitacije

V Mariboru smo obiskali Jožico Kolednik: "Vam povem, brez palic, poglejte me," a dolgo ni bilo tako. Mesec dni hospitalizacije zaradi covida ji je pustil hude posledice. "Sin in zet sta mi pomagala na noge. Imela sem tudi hojico, tako da so poleg mene hodili. Ko sem hodila gor in dol do stranišča, vam povem, da sem bila brez sape. Potrebovala sem zagon, da sem dihala. Odpadali so mi lasje, zdaj pa me zbadajo še zobje," pove Jožica.

Na drugem koncu Slovenije, v Kopru, obiščemo Sabino Boben, ki ima prav tako težave po prebolelem covidu."Nemoč, nemoč. Poznalo se je, da sem tri tedne ležala v postelji. Noge so mi kar klecale," pojasnjuje.

Zato sta vedeli, da morata poiskati pomoč strokovnjakov. Jožica se je obrnila na Center za krepitev zdravja iz Maribora, prvi tovrstni center za celovito rehabilitacijo bolnikov s podaljšanim covidom, gospa Sabina pa na Mediteranski center zdravja v Kopru, kjer se ukvarjajo s post covid vadbo.

"Marsikdo od teh je komaj govoril. Prišli so na berglah, na invalidskem vozičku," pojasnjuje Nataša Vidnar, vodja Centra za krepitev zdravja ZD Maribor. "Tam so bili starejši od 35 let, pa tudi čez 80 let," dodaja dr. Rado Pišot, vodja Mediteranskega centra zdravja in direktor ZRS Koper. Večina – ne glede na to, ali je prebolela hudo ali blažjo obliko covida – je imela težave z bolečinami v mišicah in kosteh ter težkim dihanjem.

"Kar nekaj primerov pa zaznava tudi slabšo miselno kognitivno funkcijo, slabšo koncentracijo," pravi Pišot. "Spet en simptom, ki je pri vseh prisoten, je tesnoba, panični napadi se poslabšajo, tudi krvni pritisk, ki so ga prej imeli v mejah normale ali mejno zvišanega, sedaj kar ponori, enako je s krvnim sladkorjem," dodaja Vidnarjeva.