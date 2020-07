Okužba v ljubljanskem vrtcu: pozitivna študentka, 21 otrok in dve zaposleni v karanteni

Ravnateljica Tina Merčnik je pojasnila, da je študentka takoj, ko se je pojavil sum, ostala doma: "Starše prisotnih otrok smo že včeraj obvestili in so otroke danes zadržali doma. Doma sta ostali tudi delavki, ki sta bili v pogostejšem stiku s študentko. V vrtcu smo danes podrobneje preverili gibanje študentke in popisali vse njene stike. NIJZ je opravil intervju z obolelo. Na podlagi teh podatkov je NIJZ danes za 21 otrok in 2 delavki vrtca odredil preventivno karanteno 14 dni. V vrtcu bomo opravili temeljitejše razkuževanje prostorov. Ostali bomo v stiku s starši teh skupin, če bi se pojavili simptomi. " Kot pa je povedala za 24ur.com , nobeden izmed otrok ni potrjeno okužen. Študentka naj bi z delom prenehala, še preden so se razvili znaki okužbe.

Iz ljubljanskega vrtca Hansa Christiana Andersena so sporočili, da so včeraj pozno zvečer izvedeli, da je študentka, ki je v ponedeljek in torek delala v dveh oddelkih enote Andersen, pozitivna na korona testu.

Okužba v vrtcu tudi v Oplotnici : zaposlena se je okužila v Sloveniji, v karanteno 18 oseb

"Iz Vrtca Otona Župančiča smo bili seznanjeni, da je bila tam potrjena okužba odrasle osebe s covidom-19," je na spletni strani Občine Oplotnica zapisal tamkajšnji županMatjaž Orter. Dodal je, da je vrtec skladno z navodili NIJZ sprejel "vse potrebne ukrepe za preprečitev širjenja virusa". S tem so bili seznanjeni tudi starši otrok.

V karanteni je tako ves oddelek otrok, je župan Orter še potrdil zaŠtajerski val.

Kot so nam sporočili z NIJZ, gre za zaposleno osebo v vrtcu, ki se je okužila v Sloveniji. "Epidemiološka služba je opravila podrobno poizvedovanje in ravnala v skladu s strokovnimi smernicami za ukrepanje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah,"so še povedali in dodali, da so opredelili"visokotvegane kontakte in predlagali karanteno za 18 oseb".

Stanislava Stegne, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica, pod katerega sodi oplotniška enota, je za STA danes povedala, da so takoj potem, ko so bili obveščeni o okužbi s strani NIJZ, obvestili starše vseh desetih otrok, ki bi lahko imeli stik s to okuženo osebo. Otroke so starši odpeljali domov in dobili od NIJZ navodila za nadaljnje ravnanje.

Naslednjih 14 dni bo ta vrtčevska skupina ostala doma, medtem ko ostali deli vrtca, tudi omenjene enote v Oplotnici, nemoteno delujejo naprej. Ravnateljica je poudarila, da so vse prostore še enkrat temeljito očistili in razkužili, že prej pa so spoštovali vsa navodila glede preprečevanja širjenja virusa.