Okužbe s HPV letno povzročijo raka pri preko 150 ženskah in preko 40 moških

Najučinkovitejši način preprečevanja okužb s humanimi papiloma virusi (HPV), ki vodijo v raka, je cepljenje šestošolk in šestošolcev, so poudarili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Zmotno je prepričanje, da okužbe s HPV terjajo davek le pri ženskah. Poleg raka na materničnem vratu povzročajo tudi pet drugih rakov.

Raziskave v Sloveniji in po svetu kažejo, da je cepljenje proti HPV izjemno učinkovito in varno. Preprečuje namreč okoli 90 odstotkov vseh rakov na materničnem vratu. Cepljenje je najboljši način za preprečevanje okužb, ki povzročajo praktično vse primere raka materničnega vratu, 88 odstotkov raka zadnjika, 78 odstotkov raka nožnice, 25 odstotkov raka ženskega zunanjega spolovila, polovico raka penisa, tretjino raka ustnega dela žrela ter okoli 90 odstotkov vseh primerov genitalnih bradavic in večino papilomov grla pri obeh spolih.

Z virusi se tekom življenja okuži med 80 in 90 odstotkov spolno aktivnih ljudi

Na NIJZ poudarjajo, da breme okužb s HPV v Sloveniji ni majhno. Z virusi se tekom življenja okuži med 80 in 90 odstotkov spolno aktivnih ljudi, večina že kmalu po začetku spolne aktivnosti. Zato je pogostost okužb najvišja pri mladostnikih in mlajših odraslih, starih med 15 in 25 let. Pri 90 odstotkih bo okužba sama izzvenela, pri 10 odstotkih pa napreduje v dolgotrajno okužbo, ki lahko vodi v nastanek raka.