Okužena javna uprava: sporen nakup nevarnih kitajskih USB ključkov

Ministrstvo za javno upravo je opravilo sporen nakup USB ključkov s Kitajske, ki vsebujejo škodljivo vsebino.

O širjenju nevarne vsebine po napravah v javni upravi so bili nedavno obveščeni na Uradu za informacijsko varnost (URSIV), kjer so nam potrdili, da zadevo že preiskujejo. Kakšno grožnjo za javno upravo predstavlja okužba s kitajskimi ključki, kako deluje in kakšen je njen obseg, nam z URSIV še niso odgovorili.

Ker se je okužba s škodljivo programsko kodo začela širiti po več organih javne uprave, naj bi bila o nevarnosti kitajskih izdelkov obveščena vsa ministrstva in občine.

"Treba bo pregledati pogodbe v zadnjem mesecu," so nam nadaljnji postopek opisali na URSIV, kjer so bili o spornem nakupu obveščeni nedavno.

Prejem manjšega števila spornih ključkov so nam potrdili na ministrstvu za digitalno preobrazbo, kjer so o tem obvestili pristojni urad.

"Ministrstvo za javno upravo po obstoječi krovni pogodbi za dobavo pisarniškega materiala in galanterije ne naroča USB ključkov. Prav tako USB ključki niso bili vključeni v predhodno naročilo, so pa bili dodani tekom izvajanja predhodne krovne pogodbe," so sporočili z ministrstva za javno upravo. Dodali so, da so USB ključke z neposrednimi pogodbami, a na podlagi krovne pogodbe, lahko posamezni naročniki naročili sami.