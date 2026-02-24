Okužena lisica v Velikih Laščah: lovci potrdili nevarno bolezen

Okužena lisica se je potikala po naselju Strletje v občini Velike Lašče. Domačini so jo opazili tik ob stanovanjski hiši.

Lastnik ji je odprl vrata, vendar ni hotela ven, zato je poklical lovce. Ti so jo ustrelili in poslali na analizo.

Analiza je potrdila Aujeszkijevo bolezen, znano tudi kot lažno steklino. Gre za bolezen, ki jo prenašajo predvsem divji prašiči. Za ljudi ni nevarna, lahko pa je usodna za pse, zlasti lovske, ki se okužijo z zaužitjem mesa ali krvi okužene živali.

"Tam, kjer bolezen vdre v organizem, najde najhitrejšo pot do živčnih končičev in se po živcih – dobesedno kot po avtocesti – izjemno hitro razširi do možganov, kjer povzroča hudo vnetje," pojasnjuje Marko Oman, lovec in veterinar.

Prvi simptomi so neješčnost, apatija in splošno slabo počutje, ki se zelo hitro stopnjujejo v nemir, spremenjen glas in močno slinjenje.

V naslednji fazi zaradi hudih živčnih bolečin in srbečice pes začne poškodovati samega sebe – se grize in praska, tudi do kosti.

Bolezen se med psi ne prenaša, a ker zanjo ni zdravila niti cepiva, Oman lastnike psov opozarja, da je ključna preventiva.

"Če hočemo zaščititi svojega psa, ga ne spuščajmo brez nadzora. Ne dovolimo mu, da žveči ali poje karkoli, kar najde. Če je pes pod nadzorom, smo načeloma varni," poudarja.

Ob tem še poziv: če opazite mrhovino, o tem obvestite lovce, ki bodo morebitno okužen kadaver čim prej odstranili.