Golobi in okvara senzorjev krivi za rekordno zaprtje heliporta v Ljubljani

Slovenski letalski portal Sierra5.net je prvi poročal, da je Heliport UKC Ljubljana od 30. januarja 2019 naprej zaprt. Do predvidenega odprtja naslednji petek, bodo helikopterji pristajali v vojašnici Edvarda Peperka v Mostah.

Heliport UKC Ljubljana je v uporabi že od leta 2013. Takrat je šlo za pomembno pridobitev, ki je skrajšala prevoze bolnikov, ki so takrat še pristajali na Roški cesti.

Kot so nam v UKC pojasnili, je razlog za zaprtje "odpoved/okvara enega izmed senzorjev za detekcijo požara/eksplozije na heliportu, kar pomeni okrnjeno delovanje sistema za gašenje požarov. Takoj se je pristopilo k naročilu novega senzorja preko uradnega zastopnika te opreme v Sloveniji. Dobavni rok za senzor je bil žal več tednov, na kar žal nismo imeli vpliva. Napaka je bila odpravljena že v mesecu marcu."

Ugotovili tudi, da so se naselili golobi

Prav tako so nam sporočili, da so med rednimi vzdrževalnimi deli na heliportu ugotovili tudi pomanjkljivost, ki sicer neposredno ne vpliva na varnost delovanja heliporta, dolgoročno pa zagotovo predstavlja določeno oviro, na nosilce električnih vodov, ki vodijo v komandno sobo heliporta, so se namreč naselili golobi.

Skrbnik Heliporta na Reševalni postaji UKC Ljubljana Anton Posavcnam je pojasnil, da so takoj izvedli postopek za pridobitev izvajalca del, ki bo hkrati poskrbel tudi, da gnezdenje golobov ne bo več možno (ustrezna fizična zaščita). Dodal je, da so dela "pričeli v ponedeljek in bodo predvidoma zaključena konec tedna".

V tem času bodo skušali tudi pridobiti pozitivno mnenje uradnega preglednika, ki je odgovoren za pregled požarnih sistemov. Ta mora ugotoviti oz. potrditi, da so napake odpravljene, in heliport lahko prične z delom. Predvidoma naj bi se to zgodilo v petek.