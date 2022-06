Okvara v rafineriji OMV, na ministrstvu ne pričakujejo pomanjkanja goriva

Na slovenskem ministrstvu za gospodarstvo so zapisali, da so od OMV prejeli obvestilo o okvari omenjene rafinerije, iz katere družba oskrbuje tudi slovenski trg. OMV je v obvestilu zagotovil, da si aktivno prizadevajo za alternativne dobave iz drugih rafinerij.

V OMV so v ponedeljek pojasnili, da so v ta prizadevanja vključili vse zmogljivosti skupine, sodeluje tudi s poslovnimi partnerji, z nujnimi popravili pa poskušajo vsaj zasilno povečati proizvodnjo v Schwechatu.

V incidentu v rafineriji v Schwechatu blizu Dunaja sta bili lažje poškodovani dve osebi, OMV pa ni razkril podrobnosti dogodka. Ker ni jasno, kako dolgo bo odpravljanje "precejšnje škode" na obratu trajalo, je Avstrija že sprostila del državnih rezerv bencina in dizla, da bi nadomestila izpad proizvodnje, v koncernu pa so se lotili vzpostavljanja alternativnih dobavnih poti.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da gre v konkretnem primeru za lokalno motnjo, ki ne vpliva na globalni trg naftnih derivatov, na katerem je oskrba nemotena in omogoča alternativne nabavne vire. Pri tem poudarjajo, da si morajo naftni trgovci primarno samostojno zagotoviti nadomestne količine naftnih derivatov. Le v izrednih primerih, ko ni mogoče in ko gre za pojav večjih motenj in nestabilnosti na trgu, lahko vlada odloči tudi o uporabi nacionalnih obveznih rezerv naftnih derivatov.

Glede na pojasnila OMV po oceni ministrstva ni pričakovati pomanjkanja naftnih derivatov za slovenske potrošnike, dogajanje pa vseeno pozorno spremljajo.