Okvara vozila povzročila 10-kilometrski zastoj med Brezovico in Vrhniko

Niti nedelja ne mineva brez gneče na cestah. Po poročanju Prometno-informacijskega centra so zastoji na primorski in gorenjski avtocesti, pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom v obe smeri. V Zavodu Reševalni pas opozarjajo, da je zastoj med Brezovico in Vrhniko v obe smeri in je daljši od 10 kilometrov, nastal zgolj zaradi okvare vozila. Voznike pozivajo, naj ustvarijo reševalni pas.

Tudi danes ne gre brez gneče na cestah. Po poročanju Prometno-informacijskega centra zastoji nastajajo na primorski avtocesti, med Brezovico in Vrhniko proti Kopru ter med Postojno in Brezovico proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom v obe smeri. Zamuda proti Ljubljani znaša 10 minut, zamuda proti Šentilju pa od 30 do 40 minut. Po polžje gre tudi na cestah Lesce–Bled, Lucija–Strunjan in Dragonja–Šmarje–Koper. Na gorenjski avtocesti so zastoji proti Avstriji, pred delovno zaporo pri Jesenicah in naprej proti predoru Karavanke. Na izvozu Jesenice vzhod, Lipce, proti Avstriji je dovoljen samo lokalni promet. Zaradi povečanega prometa je možno občasno zapiranje predora Karavanke proti Sloveniji. Zavod Reševalni pas ob tem znova opozarja, da je treba v zastoju ustvariti prostor za intervencijska vozila.