Slovenija

EasyJetovo letalo prekinilo pot in znova pristalo v Ljubljani

Ljubljana, 22. 01. 2026 16.28 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
L.M.
Letalo EasyJet na Brniku

Letalo družbe EasyJet, namenjeno iz Ljubljane v Manchester, je moralo v torek kmalu po vzletu zaradi okvare vrat prekiniti pot in se vrniti na izhodiščno letališče.

Sodeč po posnetku portala Flight RouteXplorer so po vzletu zaznali tehnično nepravilnost, povezano z zaprtjem vrat, zaradi česar letalo ni moglo nadaljevati vzpenjanja na načrtovano višino.

Posadka se je zato odločila za povratek na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer je letalo približno 20 minut po vzletu varno pristalo. O incidentu je prvi poročal Siol.net, trenutno čakamo na odgovor letališča.

EasyJet Ljubljana Manchester Brnik

KOMENTARJI4

Free_Palestine
22. 01. 2026 17.33
Je moral letalo preveriti lažni policist?
Odgovori
0 0
Rde?a pesa in hren
22. 01. 2026 17.16
Mi smo pa res eno navadno selo no, podeželsko, 5 letov na dan, ena težava z vrati, pa se hrebete kdo je prvi napisal. Ojojoj v kaku bumbariji jaz živim
Odgovori
+1
1 0
Petarda10
22. 01. 2026 16.48
Nora novica res
Odgovori
+1
1 0
mbtukaj
22. 01. 2026 16.40
Rezervni miličnik pozabo zapret.
Odgovori
+1
2 1
