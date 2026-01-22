EasyJetovo letalo prekinilo pot in znova pristalo v Ljubljani

Sodeč po posnetku portala Flight RouteXplorer so po vzletu zaznali tehnično nepravilnost, povezano z zaprtjem vrat, zaradi česar letalo ni moglo nadaljevati vzpenjanja na načrtovano višino.

Posadka se je zato odločila za povratek na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer je letalo približno 20 minut po vzletu varno pristalo. O incidentu je prvi poročal Siol.net, trenutno čakamo na odgovor letališča.