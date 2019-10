Okvarjeno vozilo ohromilo edini pas avtoceste na višnjegorskem klancu

Na avtocesti med Grosupljem in Višnjo Goro kjer potekajo obnovitvena dela na višnjegorskem klancu, se je zgodilo to, česar so se mnogi bali. Medtem, ko je pas ob gradbišču po desni strani avtoceste zaprt, se je na levi strani na edinem pasu proti Dolenjski pokvarilo vozilo. Cesta je bila tako zaprta, promet pa je za več ur popolnoma obstal.

Na Višnjegorskem klancu, kjer prenavljajo 6,2 kilometra vozišča avtoceste proti Novemu mestu se je zjutraj pokvarilo vozilo.

Zaradi betonske ograje je otežen dostop intervencijskih vozil. FOTO: Bralec

Kot so mnogi opozarjali že ob začetku del je to za nekaj ur ohromilo promet proti dolenjski, nastal pa je dolg zastoj, ki je trenutno, čeprav je avtocesta znova odprta, še vedno dolg več kot štiri kilometre. V primeru okvare med tednom bi bili lahko zastoji še mnogo daljši. Čakali več ur: težave z dostopom do okvarjenega vozila

Okvara vozila je ohromila promet proti Dolenjski. FOTO: Bralec

Kot nam je zaupal bralec so čakali več ur, saj so imeli pristojni težave z dostopom do mesta, kjer je obstalo okvarjeno vozilo. Že pred začetkom del smo na Dars naslovili vprašanje, kako bodo reševalna in vlečna vozila dostopala do mesta morebitne nesreče ali okvare, če se bo ta zgodila na enem izmed pasov proti Novemu mestu. Takrat so nam odgovorili le, kako bodo reagirali, če se bo okvarilo tovorno vozilo na pasu ob gradbišču:"Tovorni promet bo, ko ne bo zapore, urejen po začasnem pasu ob delovišču, da se na primer v primeru okvare tovornjaka omogoči čimprejšnji umik na delovišče – to ne bo razmejeno z betonsko ločilno ograjo, ampak s tako imenovanimi pokončnimi smernimi deskami (t. i. klemmfixi). Ob intervencijskem dostopu na to mesto bi se tako preostala lahko vozila umikala vsaj delno na območje delovišča". 'Nesreča v delovni zapori lahko povzroči dolge zastoje'

Promet med Grosupljem in Višnjo Goro v času prenove poteka po dveh pasovih v obe smeri. Ob vikendih in med tednom dopoldne promet proti Novemu mestu poteka samo po enem pasu, saj tistega ob delovišču zaprejo.

Izognili pa so se odgovoru, kako bodo uredili dostop pristojnim v primeru nesreče ali okvare na nasprotni polovici avtoceste, kjer so pas ločili z betonsko ograjo. Dejali so le, da želijo na ta način "glede na dane razmere zagotoviti čim večjo pretočnost prometa". "Voznike pozivamo, da pozorno spremljajo prometno signalizacijo, upoštevajo hitrostne omejitve, varnostno razdaljo, vozijo strpno in bodo še posebej pozorni na delavce na območju avtocestnega delovišča," so zapisali in tudi sami opozorili: "Nesreča v delovni zapori lahko povzroči dolge zastoje." Eden bolj nevarnih odsekov na naših avtocestah Višnjegorski klanec v smeri Novega mesta velja za enega izmed bolj nevarnih odsekov na naših avtocestah. Poteka po nekdanji magistralki, cesta pa je polna daljših ovinkov in večjih naklonov. Dodatno nevarnost predstavlja strma skalna brežina, odstavnega pasu pa ni, pogosta pa je tudi vožnja v napačno smer.

Prenova višnjegorskega klanca naj bi trajala do 22. novembra. FOTO: 24ur.com

Obnovitvena dela so bila sicer predvidena za pomlad 2019, vendar so na javnem razpisu za izvajalca del, ki je bil objavljen lani jeseni, vsi štirje ponudniki presegli v razpisu limitirano vrednost. Zato so morali na Darsu v nov razpisni postopek, ki je bil poleti tudi uspešno zaključen, izbrani izvajalec pa pričenja z deli ob izteku glavne turistične sezone, da bi jih zaključil pred pričetkom zimske službe na avtocestah.