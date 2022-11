OkvirPomoči: izbrani so trije najperspektivnejši trajnostni projekti

Med njimi je prvostopenjska komisija najprej izbrala po 10 finalistov z vsakega trga, med temi pa je nato mednarodna strokovna komisija izbrala tri najboljše, za katere so v NLB Skupini pripravili sponzorska sredstva v višini 100.000 evrov, medtem ko jim bo svetovalna hiša Deloitte nudila 8-urno brezplačno strokovno svetovanje o uspešni vpeljavi trajnostnega poslovanja v strateške in operativne procese podjetja.

Prvouvrščeno podjetje prihaja iz Slovenije. ANTEJA ECG je s projektom Value Chain Generator (VCG.AI) razvil orodje za generiranje trajnostnih verig vrednosti, ki za ustvarjanje novih verig in povezovanje deležnikov v regiji in širše uporablja umetno inteligenco in velepodatke. VCG.AI se uvršča neposredno na področje krožnega gospodarstva, saj med deležniki v različnih panogah povezuje materialne tokove, surovine, pol-izdelke in odpadke na vhodu in izhodu in na tak način gradi trajnostne vrednostne verige, pravijo. S svojo rešitvijo želijo v petih letih poskrbeti za 30.000 ton manj emisij CO2 in več kot 100.000 ton manj odpadkov.