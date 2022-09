OkvirPomoči vabi, da razmišljate izven okvirjev

Posamezniki iz naše regije so v preteklosti že osupnili svet. Noordung je pogledal v zvezde in načrtoval prodor v vesolje. Nikola Tesla je svetu poklonil izmenično napetost in postavil osnove sodobne električne energije. Imela sta znanje in drznost, da sta naredila preboj ter dosegla in presegla meje mogočega. Še danes sta zato navdih mnogim in nobenih ovir ni, da se zgodovina ne bi ponovila. Tretji projekt #OkvirPomoči je tako namenjen zanesenjakom in drznim sanjačem, ki jim NLB Skupina želi pomagati, da bi njihove sanje o boljši prihodnosti postale resničnost.

Pandemiji in oteženemu poslovanju večine podjetij navkljub, je NLB Skupina zadnja leta namenila ogromno pozornosti trajnostnemu poslovanju v regiji Jugovzhodne Evrope, ki jo razume kot svoj dom in kjer je prisotna s svojimi bančnimi članicami. Zato ni presenečenje, da se z letošnjim projektom #OkvirPomoči osredotoča na podpiranje zelenih idej, ki bodo prinesle napredek, priložnost za razvoj in boljše življenje .

Naša pozornost je osredotočena na prihodnost te regije, na priložnosti, ki se ji odpirajo in ki jih lahko v NLB Skupini podpremo s svojimi odločitvami in storitvami, torej s svojim delovanjem. Da se s projektom Okvir pomoči tokrat usmerimo v trajnost, je za nas nekaj povsem naravnega, pojasnjuje Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB. Trajnost v najširšem pomenu besede, torej ne le okoljski vidik, ampak tudi družbeni in upravljavski, smo namreč postavili v središče svojega delovanja. Izjemno ponosni smo na to našo regijo priložnosti, na Jugovzhodno Evropo, in vemo, da ima ogromno ponuditi – od kakovosti življenja, do znanja in inovativnih idej. Poglejte samo, kako drzni in daljnovidni so bili misleci, kot sta na primer Tesla in Noordung. Da bo tako tudi v prihodnje, bomo s projektom Okvir pomoči tokrat iskali trajnostne rešitve za boljši jutri. Ta regija namreč za nas ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom, kjer gradimo svojo prihodnost.

Deset lokalnih finalistov in trije regijski zmagovalci

V NLB Skupini želijo dati priložnost unikatnim in inovativnim idejam, ki rešujejo izzive trajnosti. Zato iščejo projekte, ki prispevajo k doseganju in podpirajo vsaj enega od sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov in sledijo smernicam Okvirja trajnostnega razvoja NLB Skupine .