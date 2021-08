'Policija je in bo sodelovala s Knovsom v okviru zakonsko določenih pristojnosti'

Kot pravijo, je Olaj izpostavil še, da so v Policiji pozorni na to tematiko in bodo ob izpolnjenih zakonskih pogojih nemudoma ukrepali.

"Prav je, da ne prispevam k morebitnemu razvrednotenju poslanstva parlamentarnega nadzora Knovsa, zato bom na seji odgovarjal le na vprašanja iz nadzorne pristojnosti te komisije po 14. členu Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb," je pred sejo na temo porasta desnega ekstremizma in rumenih jopičev napovedal Olaj.

'Slovenska gibanja ne dosegajo stopnje nasilnosti skupin iz tujine'

Ob tem so dodali, da se zavedajo, da je pravočasno odkrivanje temeljnega pomena za omejevanje vseh oblik ekstremizma, posebej tistega, ki se lahko spremeni v nasilnega. Pravijo, da je Policija zato na lokalni, nacionalni pa tudi mednarodni ravni usmerjena k prepoznavanju dejavnikov, ki omogočajo pogoje za nastanek ali krepitev ekstremizma. "Pozorni smo na širok nabor dejavnikov: od prvih sovražnosti posameznika in skupine v določenem okolju, krepitve nestrpnosti, pa vse do pojavov opravičevanja nasilja in pozivanja ali ščuvanja k nasilju," so zatrdili.

Kot pravijo, evropski varnostni organi ugotavljajo krepitev različnih ekstremizmov: "Za nekatere od njih je značilno pojavljanje nekaterih novih oblik, ki - za razliko od tradicionalnih - delujejo na meji dovoljenega. Različna tradicionalna subkulturna gibanja, kot tudi nekatera nova, ki nastajajo po vzoru tujine, pogosto združujejo posameznike, ki so sovražni, nestrpni do drugačnih, opravičujejo nasilje za dosego ciljev," naštevajo. "Slovenska gibanja ne dosegajo stopnje nasilnosti skupin iz tujine," zatrjujejo ob tem.

Za konec so še enkrat ponovili, da "Slovenska policija je in bo tudi v prihodnje sodelovala s Knovsom v okviru njenih zakonsko določenih pristojnosti".

Na omenjeno sredino sejo sta bila sicer vabljena tako premier Janez Janša kot državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič, ki pa se seje nista udeležila. Nemec je sicer v kasnejši izjavi za javnost napovedal, da bodo tako premierja kot državnega sekretarja še naprej vabili na sejo ter jima predlagali, naj sama določita datum, ko se je lahko udeležita.