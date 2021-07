Olaj, Majcen in Prelićeva za večjo varnost, manj kriminalitete in uspešno reintegracijo

Organizirale bodo lahko skupna strokovna usposabljanja in izpopolnjevanja ter tako izboljšale medsebojno razumevanje dela in pristojnosti, obenem pa okrepile znanje za uspešno prepoznavanje in preiskovanje vseh oblik povratništva, so zapisali v sporočilu za javnost.

Policija, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij in Uprava za probacijo bodo v okviru sporazuma krepile medsebojno sodelovanje z obveščanjem – tudi o kršitvi navodil pri izvrševanju varstvenega nadzorstva za osebe v probaciji – izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks.

Cilj sporazuma je – izhajajoč iz prednosti multidisciplinarnega delovanja ter načel zakonitosti in spoštovanja človekovih pravic – zmanjševati in preprečevati ponovitve kaznivih dejanj pri posameznikih, ki so prestali kazen, ter prispevati k njihovi uspešnejši reintegraciji v družbo.

Vse tri institucije bodo sodelovale pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov z namenom ustrezne prilagoditve zakonodaje razmeram in potrebam, ki se pokažejo v praksi. Skupaj bodo lahko organizirale in izvajale tudi preventivne ter promocijske dejavnosti in tako širšo javnost ozaveščale o pomenu krepitve varnosti, zmanjševanja kriminalitete in uspešne reintegracije posameznikov v družbo po prestani kazni.

Sporazum predvideva še druge vsebine in oblike sodelovanja, ki bi lahko prispevale k primarnemu preprečevanju odklonskih ravnanj v družbi, uspešnemu preiskovanju storjenih kaznivih dejanj in učinkovitemu izvrševanju kazenskih sankcij ter podpori posameznikom za življenje na prostosti po prestani kazni. Za uspešno reintegracijo je namreč ključno, da se posameznike odvrne od ponavljanja kaznivih dejanj in spodbudi k življenju po veljavnih pravnih in moralnih normah.